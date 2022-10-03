В Кремле разрешили Кадырову критиковать командующих российскими войсками в Украине

Опубликовано: 03.10.2022 12:56 , Обновлено: 13.11.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 октября заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров имеет право выражать мнение о «специальной военной операции» в Украине.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Кадырова о командующем Центральным военным округом (ЦВО) РФ генерал-полковнике Александра Лапина после потери российскими войсками Лимана.

По словам Пескова, и Кадыров и другие главы регионов имеют право «высказывать свою точку зрения, давать оценки».

«Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (специальной военной операции), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика», — передает его слова Интерфакс.

В то же время пресс-секретарь Путина посоветовал «исключать эмоции» из таких оценок.

Напомним, 1 октября Рамзан Кадыров обвинил Лапина в потере Лимана и назвал его «бездарем».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — написал он в своем телеграм-канале.

Тем временем на это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они считают, что таким образом глава Чечни «вероятно, подорвал лидерство» президента Владимира Путина.

Кадыров и Пригожин «публично подорвали лидерство» Путина — ISW