К Зеленскому в Киев вместо Фицо приехал лидер оппозиции. Как отреагировал премьер Словакии?

Опубликовано: 18.01.2025 10:19 , Обновлено: 18.01.2025

В пятницу днём, 17 января, на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским вместо ранее приглашённого премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехал глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. По словам главы государства, встреча в Киеве была "хорошей", а беседа — "конкретной и конструктивной".

Президент Украины заявил, что по-прежнему открыт для встречи с Фицо, однако не менее рад продуктивному разговору с лидером словацкой оппозиции. По словам Зеленского, визит Михаила Шимечки — это сигнал о том, что он поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность.

“Украина благодарна народу Словакии за поддержку, и мы готовы к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, в частности, энергетическим. Этот диалог должен укреплять наши народы – Украину и Словакию, а не Москву”, — написал Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

В ответ на это Шимечка заверил, что “многие в Словакии очень ценят Украину”. По словам лидера оппозиции, там хотят, чтобы Украина была “безопасной, суверенной и жила в Европейском Союзе”, передала польская газета Wydarzenia. При этом он заявил, что “Прогрессивной Словакии” удалось “вновь открыть дверь, которую Фицо так напрасно захлопнул своими агрессивными нападками».

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Как утверждает издание, в Словакии продолжается “глубокий раскол”, а на улицах городов слышны “голоса недовольства” нынешним правительством. По данным СМИ, многим гражданам не понравился визит Роберта Фицо в Москву, где он обсуждал энергетический кризис с Владимиром Путиным. Напомним, это произошло в декабре 2024 года.

Как отреагировал Роберт Фицо?

Узнав о поездке Шимечки в Киев, премьер Словакии заявил: визит представителей оппозиционной партии подтверждает, что они “слепо и некритично” стоят на стороне Украины и ставят интересы Киева “выше словацких”, передала газета Pravda.

По его словам, лидеры “Прогрессивной Словакии” забыли добавить, что обещали Зеленскому, в случае захвата государственной власти, поддержку членства Украины в НАТО и присутствия словацких солдат на территории страны в составе западных вооружённых сил, направленных против России.

«Оба эти положения находятся в резком противоречии с национально-государственными интересами Словакии», — заявил Фицо.

Напомним, ранее Фицо предлагал Зеленскому провести встречу на словацкой территории, чтобы обсудить поставки газа в ЕС. Однако президент Украины отказался, пригласив того в Киев 17 января. Позже вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что Фицо не поедет в столицу Украины. Спустя несколько дней словацкий премьер заявил, что может встретиться с Зеленским в “ближайшие несколько дней”.

Ранее Telegraf.news писал, что 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ, в частности, получала и Словакия. Позже её премьер пригрозил принять жёсткие меры против Украины, если проблемы с транзитом не будут решены, при этом они с Зеленским вступили в заочную перепалку.

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