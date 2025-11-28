К главе офиса Зеленского пришли с обысками антикоррупционные органы. Что известно?

Опубликовано: 28.11.2025 10:28 , Обновлено: 28.11.2025

Следователи из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 28 ноября пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрея Ермака. Узнали, что известно к настоящему часу.

Информацию об обысках официально подтвердили в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако подробностей касательно того, что стало причиной обысков у главы офиса Владимира Зеленского в ведомстве пока не предоставили.

“Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали — впоследствии”, — ограничились в САП лаконичным сообщением.

Народный депутат Алексей Гончаренко назвал три возможные причины обысков у Ермака - приказы силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, возможное участие Ермака в схемах бизнесмена Тимура Миндича, а также с неким объектом, который, по словам Гончаренко, Ермак “пытался отжать”, передало украинское издание “Страна”.

Ранее НАБУ предупреждало Владимира Зеленского о том, что готовят материалы для уведомления о подозрении Ермаку, а также секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Последнего на днях НАБУ опросило в качестве свидетеля по делу о коррупции в «Энергоатоме».

Громкий коррупционный скандал, связанный с украинским «Энергоатом», разразился в начале ноября, когда следователи НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, совладельцу студии “Квартал 95” и одному из ближайших соратников президента Владимира Зеленского. Дальнейшее антикоррупционное расследование выявило масштабную схему откатов на $100 миллионов, уходящую в самые высокие правительственные круги Украины.

В Киеве следователи пришли с обысками к близкому соратнику Зеленского

В связи с этим скандалом в Украине в отставку уже были отправлены министры энергетики и юстиции, а Зеленскому пришлось оправдываться перед европейскими союзниками. Европейский союз потребовал от Украины гарантий для продолжения финансовой поддержки.

«Это отвратительно»: союзники ЕС потребовали от Зеленского ответов из-за коррупционного скандала