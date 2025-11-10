В Киеве следователи пришли с обысками к близкому соратнику Зеленского

📷 Фото

Опубликовано: 10.11.2025 12:37 , Обновлено: 10.11.2025

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, совладельцу студии "Квартал 95" и одному из ближайших соратников президента Владимира Зеленского. Узнали, что известно на данный момент.

Украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили об обысках НАБУ в Киеве. Объектом пристального внимания следователей, которые занимаются раскрытием коррупционных преступлений, стал не только Миндич, который, как сообщается, утром 10 ноября срочно покинул страну, но и у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в офисах “Энергоатома”, госпредприятия - оператора четырех действующих атомных электростанций Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк, тем временем, заявил, что вслед за Миндичем из Украины в срочном порядке также выехали Михаил и Александр Цукерманы. Они, по словам Железняка, отвечали за финансовые дела Миндич. Все они, как сообщается, также фигурируют в расследовании Федерального бюро расследований США об отмывании средств и деятельности оффшорной компании с Британских Виргинских островов.

В самом НАБУ факт обысков подтвердили, пояснив, что мероприятия проводятся в рамках расследования дела о “масштабной коррупции в сфере энергетики”. По версии НАБУ, речь идёт о создании некой “высокоуровневой преступной организации” и “масштабной коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора”. Там опубликовали несколько фотографий с обнаруженными в ходе обысков денежными средствами.













Как сообщило украинское издание “Страна”, расследование дела велось 15 месяцев, в частности, велась прослушка квартиры Миндича. Предположительно, на 1000 часов аудиозаписей могли попасть и разговоры с Зеленским.

Сам украинский президент эту информацию никак не комментировал.