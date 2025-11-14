«Это отвратительно»: союзники ЕС потребовали от Зеленского ответов из-за коррупционного скандала

Опубликовано: 14.11.2025 11:37 , Обновлено: 14.11.2025

Европейский союз требует от Украины гарантий для продолжения финансовой поддержки. Причиной стало масштабное коррупционное расследование, выявившее схему откатов на $100 миллионов, уходящую в самые высокие правительственные круги Украины.

На этой неделе украинские антикоррупционные агентства сообщили, что некоторые приближенные Владимира Зеленского были вовлечены в схему. Это побудило президента ввести санкции против своего бывшего бизнес-партнера и уволить нескольких высокопоставленных министров.

По данным издания Politico, эти события раскололи европейских партнеров Киева. Если одни заявили, что расследование — признак независимости антикоррупционных органов, то другие потребовали конкретных обязательств, доказывающих готовность Украины предотвращать подобные инциденты в будущем.

«Тот факт, что подобная системная коррупция была раскрыта, — это отвратительно, — заявил один из чиновников ЕС. — И это не поможет репутации страны в глазах международных партнеров».

Скандал разразился на фоне бюджетного кризиса в Украине. В 2026 году Киев столкнется с дефицитом в 41 миллиард евро. При этом страны ЕС до сих пор не договорились о разблокировании кредита для Киева в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Пока скандал — худший для Зеленского с момента его прихода к власти в 2019 году — не заставил европейских союзников угрожать сокращением помощи. Но это лишь пока.

«Больно видеть, как коррупция влияет на энергетический сектор, особенно когда приближается зима, а Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру, — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. — Но мы твердо поддерживаем народ Украины — наша поддержка не остановится».

За кулисами сторонники Украины в ЕС опасаются, что излишняя публичность сыграет на руку противникам Киева, которые стремятся его дискредитировать и сорвать попытки вступить в блок.

Защитники Украины заявляют, что расследование ограничено одной компанией, и международные спонсоры не должны наказывать за это весь энергетический сектор.

В настоящее время расследование сосредоточено на «Энергоатоме», украинской государственной компании по ядерной энергии. Семи фигурантам предъявлены обвинения в манипулировании контрактами для получения откатов в размере 10–15% от их стоимости.

Владимир Зеленский пообещал поддержать борьбу с коррупцией, несмотря на вовлеченность в нее его ближайшего окружения. «Произойдет очищение и перезагрузка руководства «Энергоатома», — заявил он в среду.

В Европе ждут, что Украина сделает свой энергетический сектор более прозрачным и даст партнерам гарантии целевого расходования средств.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Киеву отказом во вступлении в ЕС в случае развития коррупции. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины.

Комментируя расследование, Орбан 13 ноября написал, что «золотая иллюзия Украины разваливается».