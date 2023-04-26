ЮАР отказалась выходить из МУС. Арестуют Путина в августе?

Опубликовано: 26.04.2023 10:18 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса 25 апреля внес путаницу в отношении участия его страны в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС). Глава государства объявил о выходе страны из МУС, но уже спустя несколько часов в администрации заявление президента "отменили", сославшись на ошибку.

Сирил Рамафоса 25 апреля заявил, что его правящая партия хочет вывести страну из Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После появления информации об ордере на арест в Африканском национальном конгрессе разгорелись горячие дебаты, ведь Путина пригласили на саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который должен состояться в августе этого года в ЮАР. Согласно положениям Римского статута, в случае приезда Путина, власти ЮАР должны его арестовать.

Выступая перед журналистами, Рамафоса заявил, “правящая партия страны приняла решение о том, что выход Южной Африки из МУС благоразумен”.

Однако через несколько часов его офис опубликовал следующее заявление: “Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута”.

В заявлении говорится, что “разъяснение последовало за ошибкой в ​​комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного правящим Африканским национальным конгрессом”.

Как отметили журналисты издания The Guardian, ЮАР начала процедуру выхода из МУС в 2016 году после дебатов о том, следует ли арестовывать бывшего президента Судана Омара аль-Башира , который посетил африканский саммит после того, как МУС обвинил его в геноциде и преступлениях против человечности.

Однако правительство африканской страны недавно приостановило эти разбирательства из-за юридических препятствий, а национальный исполнительный комитет Африканского национального конгресса (АНК) выступил с заявлением о том, что “власти ЮАР должны отменить решение о выходе из суда МУС”. Он также призвал к ратификации протокола, чтобы заложить основу для африканского суда по правам человека.

“Таким образом, президент, похоже, перепутал сообщение — АНК решил аннулировать уведомление о выходе из МУС, а не пытаться снова выйти из МУС”, - пояснил юрист Каджал Рамджатан-Кеог, директор Африканской программы МУС.

Между тем, The Guardian отмечает, что даже если власти ЮАР сейчас примут решение выйти из МУС, они всё равно будут связаны членскими обязательствами, в том числе - по исполнению ордеров на арест, в течение 12 месяцев после уведомления о выходе из международного договора.

Напомним, решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает 123 государства-члена Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

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Россия отрицает, что ее войска совершали зверства во время войны. В Кремле заявили, что ордер на арест Путина «возмутительный» и «недействительный» для России, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил МУС точечным ударом “гиперзвукового “Оникса” из Северного моря с российского корабля”.

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