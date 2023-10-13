Израильские войска вошли в сектор Газа

Опубликовано: 13.10.2023 20:03 , Обновлено: 13.10.2023

Израильские войска провели "локальные рейды" в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛа 13 октября. Однако это пока не стало полномасштабным наступлением.

“За последние 24 часа силы ЦАХАЛа провели локальные рейды внутри территории сектора Газа, чтобы завершить усилия по очистке района от террористов и оружия. В ходе этих операций также предпринимались усилия по поиску пропавших без вести лиц”, - говорится в сообщении.

По заявлениям израильских военных, солдаты обследовали местность и собрали различные находки, которые могут помочь в поисках пропавших.

В посольстве заявили о гибели трёх белорусов в Израиле

Тем временем, тысячи палестинцев начали покидать свои родные города и двигаться на юг после приказа ЦАХАЛа об эвакуации. В Израиле потребовали, чтобы почти половина из 2,3-миллионного населения сектора Газа переместилась в более безопасное место в связи с шярдцщими военными операциями по уничтожению ХАМАСа.

По данным ООН, по состоянию на пятницу более 423 000 человек уже были вынуждены покинуть свои дома, причем около 60% из этого числа искали убежища от разрушительных израильских бомбардировок в школах, находящихся в ведении ООН, и других официальных зданиях.

Некоторые садились в легковые и грузовые автомобили, а другие шли пешком к указанной границе по реке Газа, даже если понятия не имели, куда идти или где их семьи будут ночевать сегодня вечером. Авиаудары по крошечному анклаву продолжаются, а Рафах – гражданский контрольно–пропускной пункт в Египет - остается закрытым.

По данным министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 1799 палестинцев были убиты в Газе в результате израильских ударов. Среди погибших - 583 ребенка и 351 женщина, сообщило министерство в своем последнем обновлении в пятницу. Еще 6388 человек были ранены с субботы.

В Израиле же по меньшей мере 1300 человек погибли и еще 3227 получили ранения после того, как группировка боевиков ХАМАС предприняла беспрецедентное вторжение с воздуха, суши и моря в субботу, сообщили израильские власти.

Израиль обвинил ООН в лицемерии после созвона с генсеком Гутерришем