В посольстве заявили о гибели трёх белорусов в Израиле

Опубликовано: 13.10.2023 08:40 , Обновлено: 13.10.2023

Трое уроженца Беларуси погибли в Израиле, ещё один белорус числится в списке без вести пропавших. Такую информацию озвучил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев.

“К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны”, - заявил посол в четверг, 12 октября.

По его словам, белорусское посольство в настоящее время отслеживает “любую доступную информацию”, поступающую как от израильских силовых ведомств, так и от общественности, о гражданах Беларуси, которые могли погибнуть или пострадать в результате недавних событий в Израиле.

Судьбу пропавшего без вести белоруса, по словам Воробьева, посольство пытается выяснить с помощью Интерпола и израильских силовых ведомств, сообщило госагентство БелТА.

“От всей души надеемся на лучшее”, - заявил дипломат.

Воробьев подчеркнул, что посольство “активно работает по обеспечению интересов белорусских граждан” не только на территории Израиля, но и в секторе Газа, который остаётся под контролем исламистов ХАМАС. Там белорусским дипломатам помогают российские коллеги, а также посольство Беларуси в Египте. По словам посла, сейчас “уточняются списки” и “решаются иные технические проблемы”, связанные с вывозом семей белорусов.

В Израиле, как рассказал Воробьев, за последние несколько дней в белорусское посольство по телефону экстренной связи обратилось более 500 человек, в том числе, за информацией о возможности выезда в Беларусь или другие страны.

Что делать белорусам без паспортов, чтобы выехать из Израиля?

Дипломат также рассказал, как быть белорусам с просроченными паспортами, а также тем, у кого этого документа нет вовсе (например, детям, который родились в Израиле). По его словам, граждане могут обращаться в посольство за получением свидетельства на возвращение в Беларусь.

В целом же посол призвал всех граждан Беларуси, находящихся на территории Израиля, “следовать распоряжениям командования тыла”.

[info_b]В связи с чрезвычайной ситуаций в Израиле для белорусов в посольстве открыли круглосуточную телефонную линию: +972 50 521-48-19 .

Срочные обращения также принимают в рабочие часы по номеру: +972 3 523 12 59 . [/info_b]