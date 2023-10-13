Израиль обвинил ООН в лицемерии после созвона с генсеком Гутерришем

Опубликовано: 13.10.2023 09:12 , Обновлено: 13.10.2023

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш потребовал ясности в четверг вечером от посла Израиля Гилада Эрдана после того, как Израиль отдал приказ покинуть северную часть Газы в течение 24 часов, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией. Между ними состоялись два телефонных разговорах, после которых Израиль выступил с жёсткими обвинениями.

Согласно источнику, Гутерриш, по крайней мере, в двух телефонных ночных звонках, попросил внести ясность относительно того, как приказ может быть выполнен, если ООН публично заявила, что “такое перемещение невозможно осуществить без разрушительных гуманитарных последствий”.

В заявлении, сделанном после полуночи, посол Эрдан назвал ответ ООН “позорным” и обвинил организацию в давлении на Израиль.

“В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАСа и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств”, - заявил израильский посол Эрдан в комментарии для CNN.

“Теперь, вместо того чтобы поддержать Израиль, граждане которого были убиты террористами ХАМАС и который пытается свести к минимуму вред тем, кто не причастен к этому, они поучают Израиль. Для ООН сейчас лучше сосредоточиться на возвращении заложников, осуждении ХАМАСа и поддержке права Израиля на самооборону”, - заявил израильский посол.

Ранее стало известно, что Израиль собрал более 300 000 резервистов вдоль своей южной границы с Газой, но не подтвердил, планирует ли начать наземную военную операцию.

Тем временем, число людей, перемещенных внутри страны в Газе в результате войны между Израилем и ХАМАСом, возросло до более чем 423 000, сообщила Организация Объединенных Наций в пятницу. Эта цифра составляет более 20% населения прибрежного палестинского анклава.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что более двух третей перемещенных лиц находят убежище в школах, находящихся в ведении Агентства ООН по оказанию чрезвычайной помощи (UNWRA).