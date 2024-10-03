В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию главы правительства ХАМАС в секторе Газа

Опубликовано: 03.10.2024 14:48 , Обновлено: 03.10.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 3 октября объявила о ликвидации трёх высокопоставленных чиновников из палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС, в том числе, Равхи Муштахи, который последнее время де-факто выполнял функции премьер-министра мятежного сектора Газа.

По информации ЦАХАЛ, которую также подтвердила общая служба безопасности Израиля (Шин-Бет), Муштаха, которого называют “правой рукой и одним из ближайших соратников” действующего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, был ликвидирован в результате удара израильских ВВС по сектору Газа ещё три месяца назад. Вместе с ним, по данным израильских военных и спецслужб, также был убит Самех аль-Сирадж, занимавший пост министра безопасности в политическом бюро ХАМАС, и Сами Одех, который возглавлял общую службу безопасности группировки.

Утверждается, что все трое были убиты в момент одной из многочисленных бомбардировок туннелей контрабандистов на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что удар по “укрепленному и оборудованному подземному сооружению”, которое якобы служило “командно-контрольным центром ХАМАС”, наносился в соответствии с “точными разведданными”, которые указывали на то, что чиновники находились в тот момент туннеле.

Между тем, как отметило The Times of Israel, никто в ХАМАС гибель высокопоставленных чиновников пока не подтвердил. В ЦАХАЛ настаивают на том, что так ХАМАС пытается замалчивать масштаб своих потерь в борьбе с израильской армией, “чтобы не допустить потери боевого духа и функционирования своих боевиков”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что обострение палестино-израильского конфликта в начале октября привело к тому, что Израиль фактически ввёл свои войска на территорию соседнего Ливана, власти которого активно поддерживают ХАМАС. На днях ЦАХАЛ направил в приграничные районы этой страны 36-ю дивизию, в состав которой вошли солдаты 188-й бронетанковой бригады и 6-й пехотной бригады, а также дополнительные силы для проведения “целенаправленных наземных рейдов”.

Израиль направил на юг Ливана пехоту и бронетанковую бригаду