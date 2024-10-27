Стало известно, куда целился Израиль, нанеся удары по Ирану

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Опубликовано: 27.10.2024 11:10 , Обновлено: 27.10.2024

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десятку объектов в Иране, которые, как оказалось, использовались для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности. Об этом сообщили источники издания Jerusalem Post.

Газета сообщила, что атака Иерусалима “серьезно подорвала” способность Тегерана пополнять свои запасы дальнобойных ракет. Так как пораженные объекты содержали сложное оборудование, которое Иран не может производить самостоятельно и которое пришлось ранее закупать в Китае.

Тем временем, два эксперта изучили коммерческие спутниковые снимки, которые были сделаны после авиаударов Израиля. Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, и Декер Эвелет, младший аналитик-исследователь вашингтонского аналитического центра CNA, утверждают, что на них видео, что авиаудары были нанесены по зданию, которое было частью иранской программы разработки ядерного оружия, также были поражены объекты, используемые для приготовления твердого топлива для ракет.

Согласно спутниковым изображениям, с которыми ознакомилось агентство Reuters, здания были окружены высокими земляными валами. Такие сооружения связаны с производством ракет и построены так, чтобы предотвратить взрыв в одном здании от детонации горючих материалов в соседних.

“Израиль утверждает, что их целью были здания, в которых установлены твердотопливные смесители, - сказал Эвелет. - Эти промышленные смесители сложно изготавливать, и их экспорт контролируется. Иран импортировал многие из них в течение многих лет, что обходилось ему дорого, и, вероятно, ему будет трудно их заменить”.

По словам эксперта, проведя ограниченную операцию, Израиль, возможно, нанес существенный удар по способности Ирана к массовому производству ракет и усложнил задачу прорыва израильской противоракетной обороны при любом будущем ракетном нападении Ирана.

“Удары, по-видимому, были очень точными”, - сказал он.

В свою очередь, в Иране заявили, что разрушения и ущерб от атаки Израиля был незначительным.