Беспилотники из Ливана атаковали резиденцию Нетаньяху

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Опубликовано: 19.10.2024 10:47 , Обновлено: 19.10.2024

Резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхув Кесарии на средиземноморском побережье атаковали беспилотники, запущенные с территории Ливана. Эту информацию утром в субботу, 19 октября, подтвердили в канцелярии премьер-министра.

В офисе Нетаньяху сообщили, что во время атаки ни самого премьер-министра, ни его жены Сары в доме не было. О каких-либо других людях, пострадавших в результате воздушной атаки, или о разрушениях дронами также не сообщается, передало местное издание The Times of Israel.

По данным издания, как минимум ещё два беспилотника, запущенных из Ливана, утром 19 октября сбили силы ПВО в районе деловой столицы Израиля Тель-Авива.

В Сети появилось видео, но котором, как утверждается, снят тот самый беспилотник, который не удалось вовремя перехватить системе ПВО. На кадрах видно, что дрон пролетел рядом с патрульным вертолётом, а на фоне слышен вой сирен, предупреждающих о воздушной атаке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября подтвердила смерть одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешную операцию израильских военных “началом конца”, в США в ней усмотрели “небольшое окно возможностей” для Израиля, а в Ливане — очередным шагом на пути к “обостряющейся фазе противостояния с Израилем”.

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