Израиль ударил по Ливану, нарушив соглашение о прекращении огня

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2025 09:22 , Обновлено: 17.10.2025

Израильские военные самолеты вечером 16 октября нанесли порядка 12 ударов по южному и восточному Ливану. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по нескольким объектам "Хезболлы", однако президент Ливана Жозеф Аун обвинил израильских военных в нарушении соглашения о прекращении огня, действующего с ноября 2024 года, "под надуманным предлогом".

Вечером 16 октября по соцсетям разлетелись видео ударов, которые нанесла израильская авиация сразу по нескольким городам на юге и востоке Ливана. Израильские военные заявили, что удары наносились по инфраструктуре военизированной шиитской группировки “Хезболла”, которая признана террористической организацией во многих странах мира.

По данным ЦАХАЛ, в результате ударов была уничтожена подземная инфраструктура боевиков, которую смогли восстановить боевики и в которой они якобы хранили оружие. Израильские военные также обвинили “Хезболлу” в “циничном использовании гражданского населения в качестве живого щита”.

По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов на юге страны были ранены шесть человек.

Президент Ливана Жозеф Аун выступил с осуждением этих ударов, заявив, что они были направлены против гражданских объектов, а сам факт удара расценил как нарушение соглашения о прекращении огня, заключённого в прошлом году при посредничестве нескольких государств, включая США.

“Повторяющаяся израильская агрессия является частью систематической политики, направленной на разрушение производственной инфраструктуры, препятствование экономическому восстановлению и подрыв национальной стабильности под ложными предлогами безопасности”, — процитировало Ауна израильское издание The Times of Israel.

В свою очередь Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило о том, что президент Ливана принял решение о постепенном увеличении военного присутствия к югу от реки Литани. Там планируется развернуть порядка 10 000 военнослужащих до конца 2025 года - “для обеспечения безопасности границы”.

Напомним, в ноябре 2024 года между Ливаном и Израилем было заключено соглашение о прекращении огня, которое призвано было положить конец трансграничным перестрелкам между «Хезболлой» и Израилем. К сентябрю 2024 года конфликт перерос в полномасштабное наступление со стороны Израиля, в результате которого, по информации ливанских госструктур, погибло более 4000 человек и около 17 000 получили ранения.

Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Нетаньяху назвал условия возобновления огня

Тем не менее, несмотря на перемирие, которое предполагал полный вывод войск Израиля из южного Ливана к январю 2025 года, ЦАХАЛ до сих пор сохраняет своё военное присутствие на пяти пограничных форпостах, что затрудняет реализацию соглашения.

Армия Израиля заявила об уничтожении подземного тоннеля между Сирией и Ливаном