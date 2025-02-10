Армия Израиля заявила об уничтожении подземного тоннеля между Сирией и Ливаном

Опубликовано: 10.02.2025 08:39 , Обновлено: 10.02.2025

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля заявили об ударе по тоннелю, который, по их словам, использовался ливанской шиитской организацией «Хезболла» для контрабанды оружия между Сирией и Ливаном.

«Нанесли точный удар на основе разведданных по подземному туннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался „Хезболлой“ для контрабанды оружия в районе Бекаа», — [link href=“https://t.me/idfofficial/13684” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном тг-канале.

В ЦАХАЛ также уточнили, что этот тоннель уже подвергался атакам ранее. «Армия обороны Израиля полна решимости не допустить восстановления и использования этого туннеля», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, израильские самолёты атаковали несколько объектов „Хезболлы“, где «хранились боеприпасы и ракетные установки, представляющие непосредственную угрозу на территории Ливана».

Стоит отметить, что в конце января Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о продлении до 18 февраля соглашения о сроках вывода израильских войск с ливанской территории.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен отвести свои войска в течение 60 дней, а армия Ливана взять под контроль приграничную территорию, чтобы шиитское движение «Хезболла» не восстановило там свою инфраструктуру.

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