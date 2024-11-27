Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Нетаньяху назвал условия возобновления огня

Опубликовано: 27.11.2024 07:51 , Обновлено: 27.11.2024

В среду, 27 ноября, в 4:00 по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской военизированной группировкой "Хезболла". Перемирие было заключено при посредничестве властей США спустя почти 14 месяцев непрерывных боевых действий.

Текст соглашения, которое накануне поддержал кабинет безопасности Израиля 10 голосами против 1, пока не был опубликован. Однако, по данным издания The Times of Israel, оно предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна вывести свои войска из южного Ливана. В свою очередь ливанская армия обязуется разместить порядка 5000 военных к югу от реки Литани, в том числе на 33 постах вдоль границы с Израилем.

Что касается боевиков “Хезболлы”, они должны покинуть территорию южного Ливана, а созданную ими военную инфраструктуру должны будут демонтировать.

Решение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Франции и США. Как заявил американский лидер Джо Байден, “долгосрочная безопасность для народа Израиля и Ливана не может быть достигнута только на поле боя”.

“Я приветствую смелое решение лидеров Ливана и Израиля положить конец насилию. Это напоминает нам о том, что мир возможен”, - заявил Байден.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил с официальным заявлением, в назвал нынешнее соглашение сторон “кульминацией усилий, предпринимавшихся в течение многих месяцев совместно с израильскими и ливанскими властями в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами”.

Между тем, по данным агентства Reuters, даже после вступления в силу соглашения о прекращении огня по всему Бейруту раздавались выстрелы. Впрочем, неясно какой характер носили выстрелы: в регионе, как отметило агентство, стрельбу нередко можно услышать во время празднования памятных дат, равно как и во время экстренного оповещения жителей, которые могли пропустить обязательные предупреждения об эвакуации от израильских военных.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении к нации по поводу объявленного перемирия признал, что официально обозначенная цель войны с “Хезболлой” — обеспечить безопасное возвращение в свои дома около 60 тыс. жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за атак боевиков, — ещё не достигнута. Он категорично заявил, что “война не закончится”, пока все израильтяне не смогут безопасно вернуться и пообещал “принять решительные меры” в случае любого нарушения соглашения со стороны “Хезболлы”.

Что касается представителей “Хезболлы”, те официально не комментировали прекращение огня. Однако высокопоставленный представитель движения Хассан Фадлаллах выразил мнение в интервью ливанскому телеканалу Al Jadeed TV, что они “выйдут из войны более сильной”, а попытку Израиля разоружить “Хезболлу” назвал провалившейся.

Иран, поддерживающий “Хезболлу”, а также палестинскую группировку ХАМАС и хуситов, напавших на Израиль с территории Йемена, публично не комментировал прекращение огня.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября Турция потребовала от Организации объединённых наций ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля. Соответствующее письмо, под которым подписались 52 страны и две международные организации, передали в ООН турецкими дипломатами.

Турция потребовала в ООН немедленно прекратить поставки оружия Израилю