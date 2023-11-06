Израиль разделил Газу на южную и северную. Что дальше?

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Опубликовано: 06.11.2023 20:20 , Обновлено: 06.11.2023

Израильские военные объявили, что окружили город Газа и разделили весь осажденный сектор на две части. По словам представителя ЦАХАЛа, это стало новым этапом войны.

“Сегодня есть северная Газа и южная Газа, - рассказал контр-адмирал Даниэль Хагари журналистам, назвав это “важным этапом” в войне Израиля против террористической группировки ХАМАС, властвующей на этой территории.

По всей видимости, израильские военные начали зачистку города Газа, продвигаясь к его центру. Таким образом, они хотят уничтожить главную цитадель ХАМАСа в секторе.

Синим на карте отмечены зоны, контролируемые ЦАХАЛом.

При этом подразделения ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили объекты, которые использовались террористами ХАМАСа для запуска ракет во время наземной операций в секторе Газа, включая сооружения для запуска ракет, которые были обнаружены на территории мечети.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, в здании, предназначенном для молодежных мероприятий в Газе, было обнаружено более 50 ракет, готовых к запуску по Израилю.

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Самая “жестокая бомбардировка”?

Тем временем, жители Газы заявили, что в ночь с воскресенья на понедельник была одной из самых тяжелых бомбардировок с тех пор, как Израиль начал войну с ХАМАСом.

“Мы не спали всю ночь. мы пережили ночь, но как насчет сегодняшней ночи или ближайших ночей?” - сказала 35-летняя женщина по имени Нисрин, которая сообщила агентству Reuters, что ее 14-летний сын был убит в пятницу в результате израильского авиаудара по машине скорой помощи.

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“Прошлой ночью из-за интенсивных бомбардировок вокруг аль-Шифы (центральная больница в городе Газа - Ред) там все заволокло дымом и пылью, и некоторые были в шоке, говоря, что израильские танки приближаются”, - рассказала Нисрин, не захотевшая называть фамилию из-за боязни репрессий со стороны Израиля.

Другая жительница города Газа Ханед Абдельхаким Саад заявила, что ее семья не покинет город Газа, несмотря на требования Израиля о том, чтобы гражданские лица уехали. Она заявила, что боится, что если ее семья отправятся на юг, им никогда не разрешат вернуться домой.

“Они могут отключить воду, электричество, еду, но мы остаёмся, - сказала она. - Это то, чего мы хотим: жить в мире, чтобы наши дети выходили на улицу, не беспокоясь о них”.

Тем временем, Армия обороны Израиля снова открыла в понедельник зелёный коридор для эвакуации для мирных жителей Газы, чтобы они могли переместиться на юг в целях своей безопасности.

“Армия обороны Израиля неоднократно призывала жителей города Газа эвакуироваться из этого района и продолжает настоятельно призывать их сделать это. Мы не находимся в состоянии войны с народом Газы”, - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

[info_b]Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС, сообщил, что по меньшей мере 10 022 палестинца погибли в результате израильских ударов по Газе. Бригадный генерал США Пэт Райдер выступил с заявлением вскоре после публикации этих цифр. Он не подтвердил их достоверность, но заявил, что пострадавшие исчисляются тысячами.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что депутаты парламента Израиля посмотрели 1 ноября новые видеокадры (45-минутная хроника) нападения террористов ХАМАСа на кибуцы и города 7 октября. Однако кадры были настолько жестокими, что некоторые депутаты не выдержали и покинули зал.

«Было настолько болезненно» — В парламенте Израиля показали видео нападения ХАМАС на мирных жителей. Депутаты не выдержали