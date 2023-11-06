Эвакуационный самолет "Белавиа" с белорусами вылетел из Израиля в Минск. Сколько стоил билет?
Специальный рейс авиакомпании "Белавиа" 6 ноября с белорусами вылетел из израильского аэропорта Бен Гурион. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
[obnovleno_b]Как сообщили в авиакомпании, самолет «Белавиа» Boeing 737-800 со 117 пассажирами на борту вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в направлении Минска в 11:45 по местному времени (12:45 по минскому). Среди пассажиров: 108 – взрослые, 9 – дети в возрасте до 2 лет.
Посадка в Национальном аэропорту Минск самолета ожидается в 19:04. [/obnovleno_b]
Известно, что на борту оказались 117 граждан нашей страны. По данным сервиса Flightradar24, на момент написания новости (в 13:23) самолет летел возле Кипра.
Напомним, “Белавиа” запланировала лишь один прямой и при этом коммерческий рейс из Тель Авива, чтобы вывезти желающих белорусов из воюющего с ХАМАС Израиля. За билет нужно было заплатить 550 долларов.
Кроме того, зарегистрироваться на рейс разрешили только гражданам Беларуси и только по действительным документам.
«Белавиа» пообещала вывезти белорусов из Израиля за деньги. Когда?
К слову, до этого, еще 23 октября, в посольстве Беларуси в Израиле заявляли. вывезти граждан прямым рейсом Израиль — Беларусь, по словам чрезвычайного и полномочного посла Евгения Воробьева , «не представляется возможным» из-за действующих западных санкций.
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