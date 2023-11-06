Эвакуационный самолет "Белавиа" с белорусами вылетел из Израиля в Минск. Сколько стоил билет?

📷 Фото

Опубликовано: 06.11.2023 13:30 , Обновлено: 06.11.2023

Специальный рейс авиакомпании "Белавиа" 6 ноября с белорусами вылетел из израильского аэропорта Бен Гурион. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

[obnovleno_b]Как сообщили в авиакомпании, самолет «Белавиа» Boeing 737-800 со 117 пассажирами на борту вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в направлении Минска в 11:45 по местному времени (12:45 по минскому). Среди пассажиров: 108 – взрослые, 9 – дети в возрасте до 2 лет.

Посадка в Национальном аэропорту Минск самолета ожидается в 19:04. [/obnovleno_b]

Фото: belavia.by

Фото: belavia.by

Известно, что на борту оказались 117 граждан нашей страны. По данным сервиса Flightradar24, на момент написания новости (в 13:23) самолет летел возле Кипра.

Напомним, “Белавиа” запланировала лишь один прямой и при этом коммерческий рейс из Тель Авива, чтобы вывезти желающих белорусов из воюющего с ХАМАС Израиля. За билет нужно было заплатить 550 долларов.

Кроме того, зарегистрироваться на рейс разрешили только гражданам Беларуси и только по действительным документам.

«Белавиа» пообещала вывезти белорусов из Израиля за деньги. Когда?

К слову, до этого, еще 23 октября, в посольстве Беларуси в Израиле заявляли. вывезти граждан прямым рейсом Израиль — Беларусь, по словам чрезвычайного и полномочного посла Евгения Воробьева , «не представляется возможным» из-за действующих западных санкций.

В посольстве заявили, что не могут эвакуировать белорусов из Израиля из-за западных санкций