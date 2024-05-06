Израиль приказал палестинцам покинуть Рафах. Когда наступление на "последний оплот ХАМАС"?

Опубликовано: 06.05.2024 13:17 , Обновлено: 06.05.2024

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в понедельник, 6 мая, призвали палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, недалеко от израильской границы. Именно в этом районе ЦАХАЛ планирует очередной этап наземного наступления, которое, по словам представителей исламистской террористической организации ХАМАС, обернётся "опасной эскалацией" палестино-израильского конфликта и "будет иметь последствия".

С 8:00 по местному времени израильские военные начали информационную кампанию в восточном Рафахе: разбрасывать листовки, отправлять текстовые сообщения и звонить местным жителям по телефону с конкретными инструкциями. Военные призвали мирных жителей перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис на юге сектора Газы, следуя определёенным маршрутом, сообщило местное издание The Times ofi Israel.

В листовках ЦАХАЛа указаны конкретные районы (обозначены на карте красным), оставаясь в которых, “любой человек подвергает опасности себя и членов своей семьи”. В одной из листовок говорится о том, что в восточных кварталах Рафаха “ЦАХАЛ собирается применить силу против террористических организаций”.

По оценкам Армейского радио, в обозначенной зоне эвакуации на данный момент проживает порядка 100 тыс. человек. По данным Associated Press, всего в Рафахе и его окрестностях проживает около 1,4 млн палестинцев – более половины населения сектора Газы. Они вынуждены жить в густонаселенных палаточных лагерях, переполненных убежищах ООН или тесных квартирах и фактически целиком зависят от международной продовольственной помощи.

Карта эвакуации с листовок ЦАХАЛ

По данным издания, именно Рафах израильские военные рассматривают как “последний крупный оплот ХАМАС”. Ранее израильские официальные лица заявили, что у террористической группировки осталось в общей сложности шесть батальонов в секторе Газа, четыре из них расположены в Рафахе, ещё два - в центре, в лагерях Нусейрат и Дейр-эль-Балах.

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Тем временем, высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии агентству Reuters заявил, что нынешний приказ об эвакуации свидетельствует об “опасной эскалации, которая будет иметь последствия”. Он также заявил, что “ответственность за этот терроризм” наряду с израильскими властями должны нести власти США, которые поддерживают Израиль.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что военные действия в Рафахе являются необходимой мерой из-за отказа руководства ХАМАС заключить перемирие в Газе и освободить израильских заложников. В воскресенье, 5 мая, в эфире национального телевидения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще раз отверг требования ХАМАСа об окончательном прекращении войны в секторе Газа на условиях террористов.

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