Израиль использовал ИИ для идентификации 37 000 целей ХАМАС

Опубликовано: 03.04.2024 21:02 , Обновлено: 03.04.2024

Израиль использовал технологии искусственного интеллекта при бомбардировках в секторе Газа. Об этом The Guardian заявили анонимные источники в израильской разведке.

По данным британского издания, при атаках на сектор Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных “Лаванда” которая была создана на базе искусственного интеллекта. На одном этапе система определила 37 000 потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС.

Источники в израильской разведке утверждают, что им было дано разрешение “убивать мирных жителей в поисках боевиков низкого ранга”. По их данным, речь идёт об разрешении на убийство 15-20 мирных жителей во время авиаударов так называемыми “тупыми бомбами” — неуправляемыми боеприпасами, которые разрушили целые дома, убивая всех их жителей в первые недели и месяцы войны.

«На моей памяти это беспрецедентно. Все там, включая меня, потеряли людей 7 октября. Машина сделала это хладнокровно. И это облегчило задачу», — сказал один офицер разведки, использовавший “Лаванду”.

“Лаванда” была разработана элитным разведывательным подразделением Армии обороны Израиля, подразделением, которое можно сравнить с Агентством национальной безопасности США или GCHQ в Великобритании.

По мнению военных экспертов, использование неуправляемых бомб и ИИ при атаках на группировки боевиков в Газе могут объяснить большое количество погибших в войне.

[info_b]Министерство здравоохранения на территории, контролируемой ХАМАСом, сообщило, что за последние полгода в ходе воны погибло 32 000 палестинцев. Данные ООН показывают, что только за первый месяц войны 1340 семей понесли многочисленные потери, при этом 312 семей потеряли более 10 членов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что ООН в своем докладе спрогнозировала сценарий, при котором голод в секторе Газа могут официально объявить весной 2024 года. При каких условиях это произойдет и что это будет значить?

«Массовая смерть неизбежна» — В ООН назвали условие для объявления голода в секторе Газа