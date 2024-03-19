"Массовая смерть неизбежна" — В ООН назвали условие для объявления голода в секторе Газа

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Опубликовано: 19.03.2024 10:54 , Обновлено: 19.03.2024

В понедельник, 18 марта, ООН в своем докладе спрогнозировала сценарий, при котором голод в секторе Газа могут официально объявить уже этой весной. При каких условиях это произойдет и что это будет значить?

Число людей, страдающих от «катастрофического голода» в секторе Газа возросло до 1,1 миллиона, что составляет около половины населения осажденного прибрежного анклава. Эта цифра почти вдвое выше той, которую фиксировали в декабрьском отчете и называли “подверженной риску катастрофического голода”.

Голод оценивают с помощью Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) , которая инициирована более чем десятком агентств ООН, а также региональными органами и группами помощи.

«В настоящее время прогнозируется и неизбежен голод в северной части сектора Газа и провинциях Газа, и ожидается, что он проявится в течение прогнозируемого периода с середины марта 2024 года по май 2024 года», — сообщили в ООН.

Для того, что бы голод объявили официально, по крайней мере 20% населения должно страдать от крайней нехватки продовольствия. При этом будут зафиксированы острое недоедание у каждого третьего ребенка и ежедневные смерти двух человек из каждых 10 000 от голода или болезней связанных с недоеданием.

Согласно прогнозам специалистов, при условии обострения войны и включая наземное наступление в городе Рафах, половина населения Газы (1,11 млн. человек) столкнется с катастрофическими условиями с середины марта до середины июля. Двадцатипроцентный порог нехватки продовольствия Газа преодолела еще в декабре.

Что значит “объявление голода”?

Хотя объявление голода не вызывает какой-либо официальной реакции, оно может помочь сосредоточить внимание гуманитарных служб всего мира на решении этой проблемы. Однако в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отмечают, что когда официально объявляют голод, для многих людей уже “слишком поздно”.

Согласно Женевской конвенции о законах войны: «В максимальном объеме имеющихся у нее средств оккупирующая держава обязана обеспечивать население продовольствием и медикаментами».

Организация Объединенных Наций рассматривает Израиль как “оккупирующую державу” в секторе Газа и заявляет, что “израильские военные обязаны содействовать гуманитарным операциям в анклаве”.

Почему так происходит?

Палестинцы собираются, чтобы получить помощь возле склада БАПОР в городе Газа, 18 марта /Фото: REUTERS

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, когда было убито около 1200 человек и захвачено 253 заложника (согласно израильским данным) Израиль взял в «тотальную осаду» сектор Газа и начал воздушные и наземные атаки. С тех пор погибло около 30 000 палестинцев (по данным органов здравоохранения на территории управляемой ХАМАСом).

Некоторая помощь может быть доставлена ​​в южную часть Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах со стороны Египта и контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом со стороны Израиля.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что в феврале в Газу ежедневно могли въезжать в среднем около 97 грузовиков по сравнению с примерно 150 грузовиками в день в январе, что значительно ниже целевого показателя в 500 грузовиков в день.

ООН назвала эту помощь «непредсказуемой и недостаточной», возложив вину на “военные операции, отсутствие безопасности и обширные ограничения на доставку предметов первой необходимости”. Невозможность оказания большей помощи в ООН связали также с “закрытием границ, серьезными ограничения на передвижение, обременительными процедурами проверки и инцидентами, совершаемыми отчаявшимися гражданскими лицами”.

Что ответили в Израиле?

Руководство Израиля заявило, что привержено “улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и не имеет ограничений на помощь гражданскому населению”. Там в проблемах с доставкой обвиняют ООН и заверяют, что ограничения на количество и темпы помощи “зависят от возможностей ООН и других агентств”.

За последние 13 лет голод объявлялся дважды: в Сомали в 2011 году и в некоторых частях Южного Судана в 2017 году.

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