Израиль отказал Зеленскому в "визите солидарности"

Опубликовано: 16.10.2023 15:46 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский хотел совершить "визит солидарности" в Израиль, однако власти страны отказали. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на неназванные источники.

По информации СМИ, украинский лидер хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе в знак солидарности после нападения ХАМАС. Однако ему сказали, что «сейчас не подходящее время».

При этом, по словам источников, Зеленскому сказали, что он может приехать позже.

Президент Украины решительно выступил в защиту Израиля после нападения боевиков ХАМАС. Он заявил, что страна “имеет полное право защищаться от терроризма”.

«Террор — это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом”, — заявил Зеленский.

Израиль неоднократно выражал поддержку Украине с тех пор, как российские войска вторглись на Украину в феврале прошлого года, но воздержался от предложения военной помощи, что вызвало “дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом”, передает The Times of Israel.

В издании отметили, что “Израиль не решается противодействовать Москве, которая имеет сильное военное присутствие в Сирии”.

Ранее Телеграф писал, что Израиль пообещал временно прекратить огонь на юге сектора Газа и дать возможность Египту открыть пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах, чтобы иностранные граждане, до сих пор остающиеся в зоне военного конфликта, могли покинуть её.

Израиль пообещал сектору Газа на пять часов прекратить огонь в гуманитарных целях

В то же время ряд израильских министров из числа членов партии “Ликуд”, возглавляемой действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, выступили категорически против заключения временного перемирия и осуществления поставок гуманитарного груза в сектор Газа.

«Не заслуживают пощады» — Израильские министры выступили против «гуманитарного перемирия» с сектором Газа