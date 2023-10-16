Израиль пообещал сектору Газа на пять часов прекратить огонь в гуманитарных целях

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Опубликовано: 16.10.2023 09:28 , Обновлено: 16.10.2023

Израиль пообещал временно прекратить огонь на юге сектора Газа и дать возможность Египту открыть пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах, чтобы иностранные граждане, до сих пор остающиеся в зоне военного конфликта, могли покинуть её. По заявлениям официальных лиц, огонь в гуманитарных целях израильская сторона прекратит на пять часов - с 09:00.

По данным агентства Reuters, решение о гуманитарном прекращении огня было принято Израилем по согласованию с Египтом, ООН и США. Ссылаясь на два источника в египетских службах безопасности, агентство сообщило, что переход, скорее всего, будет открыт лишь на короткое время, чтобы доставить в анклав гуманитарную помощь и позволить владельцам иностранных паспортов покинуть сектор Газа.

В свою очередь подполковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи в своем Telegram-канале написал, что жителей северной части сектора Газа остался последний шанс перебраться в район, расположенный южнее - для их же безопасности. По его словам, ЦАХАЛ “воздержится от нанесения ударов по обозначенной оси в период с 08:00 утра до 12:00”.

Между тем, палестинские источники из сектора Газа заявили, что минувшей ночью Израиль осущетсвил самую интенсивную бомбардировку с момента начала ответных атак на прошлой неделе. По их словам, бомбардировки были особенно сильными в городе Газа: авиаудары наносились, в том числе, по районам вокруг двух главных больниц города. По заявлениям израильской стороны, в ходе воскресных авиаударов были поражены около 250 военных объектов, в числе прочих, по данным военных, убит командующий южного округа ХАМАС.

Кроме того, в ЦАХАЛ опубликовали видео авиаударов по территории сектора Газа за последние несколько дней.

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Напомним, 15 октября Израиль также впервые применил лазерную систему противоракетной обороны под названием «Железный луч» (Iron Beam). В соцсетях появились видео уничтожения ракет из Газы с помощью лазера.

Израиль впервые в мире применил лазерные пушки в бою