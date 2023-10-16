«Не заслуживают пощады» - Израильские министры выступили против «гуманитарного перемирия» с сектором Газа

Опубликовано: 16.10.2023 10:53 , Обновлено: 16.10.2023

Ряд израильских министров из числа членов партии "Ликуд", возглавляемой действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, выступили категорически против заключения временного перемирия и осуществления поставок гуманитарного груза в сектор Газа.

Так, министр энергетики Исраэль Кац заявил, что “яростно выступает против открытия блокады и ввоза товаров в сектор Газа по гуманитарным соображениям”, сообщило издание The Times of Israel.

“У нас есть обязательства перед семьями убитых и похищенных заложников, а не перед убийцами ХАМАС и теми, кто им помогал”, — заявил министр.

В свою очередь министр культуры Мики Зоар поддержал своего однопартийца, заявив “те, кто убивают детей, насилуют женщин и похищают младенцев, не заслуживают никакого пощады”.

Тем временем в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения о том, что Израиль согласился на пять часов прекратить огонь на юге сектора Газа в гуманитарных целях и позволить открыть пограничный переход в Рафахе для пропуска гуманитарной помощи.

“На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и выезда иностранцев”, — говорится в кратком заявлении пресс-службы Нетаньяху.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников египетских служб безопасности сообщило, что Израиль согласился временно прекратить огонь на юге сектора Газа и дать возможность Египту открыть пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах, чтобы иностранные граждане, до сих пор остающиеся в зоне военного конфликта, могли покинуть её.

Израиль пообещал сектору Газа на пять часов прекратить огонь в гуманитарных целях