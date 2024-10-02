Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Опубликовано: 02.10.2024 16:36 , Обновлено: 02.10.2024

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

“Сегодня я объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну. Любой, кто не может однозначно осудить чудовищное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы его нога ступала на израильскую землю”, - написал Кац в своем аккаунте Х.

По его словам, Гутерриш “до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не предпринял никаких усилий по объявлению их террористической организацией”.

“Генерального секретаря, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, “Хезболлы”, хуситов, а теперь и Ирана — оплота глобального террора — запомнят как пятно на истории ООН”, - добавил глава израильского МИД.

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Такое заявление было сделано на фоне осуждения генсеком ООН “расширения конфликта на Ближнем Востоке с эскалацией за эскалацией”. “Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня”, - написал Гуттериш вечером 1 октября в Х.

Ранее Telegraf.news сообщал, что руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 октября решило направить на юг Ливана дополнительные силы для проведения “целенаправленных наземных рейдов”. В ЦАХАЛ заявили, что туда для боевых действий уже отправилась 36-я дивизия, в состав которой вошли солдаты 188-й бронетанковой бригады и 6-й пехотной бригады, а также дополнительные силы.

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