"Создают кризис в последний момент" — Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в попытке сорвать перемирие

Опубликовано: 16.01.2025 12:35 , Обновлено: 16.01.2025

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что ХАМАС отказался от некоторых соглашений и создаёт «кризис» в последнюю минуту, чтобы завершить сделку по освобождению заложников. Напомним, накануне об этом объявили премьер-министр Катара, президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп.

«ХАМАС отказывается от договорённостей и создаёт в последнюю минуту кризис, который препятствует заключению соглашения», — заявил Дмитрий Гендельман в официальном Telegram-канале. Он добавил, что израильская сторона не назначит дату заседания правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласен со всем деталями документа.

Однако несколько часов спустя один из представителей террористической группировки заявил, что они согласны на прекращение огня, [link href=“https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/1/16/live-celebrations-in-gaza-as-israel-hamas-reach-ceasefire-deal?update=3445755” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] международный телеканал Al Jazeera. Сообщение об этом он опубликовал в Telegram.

Согласно сделке между Израилем и ХАМАС, которую анонсировали накануне, прекращение огня должно начаться с 19 января. Ожидается, что до начала марта стороны обменяются заложниками и пленными, а израильские войска отойдут к границе. Предполагается, что на первом этапе группировка передаст Израилю 33 заложника. Второй и третий этапы будут согласованы позднее.

[info_b]К слову, предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырёх дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.[/info_b]

Напомним, конфликт обострился 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибли около 1200 человек, а 251 человек был взят в заложники. По данным ЦАХАЛ, 94 человека все ещё удерживаются в плену, из них предположительно 60 живы.

Ответная военная операция Израиля в секторе Газа, по утверждению подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, привела к гибели более 46 тысяч палестинцев. Переговоры о прекращении огня велись на протяжении долгого времени, но активизировались лишь в последние недели. Ранее камнем преткновения было требование ХАМАС о полном прекращении огня, в то время как Израиль настаивал на полном уничтожении террористической группировки.

Ранее Telegraf.news писал, что переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года, находятся на «продвинутой стадии», сообщило издание The Times of Israel. Посредниками в переговорном процессе выступили Катар, Египет, а также действующая и будущая администрации США.

Израиль заявил о новом этапе в переговорах с ХАМАС и подготовке к освобождению 33 заложников