Измученные ВСУ против десятков тысяч мобилизованных. Эксперты дали прогноз февральского наступления РФ

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Опубликовано: 07.02.2023 09:43 , Обновлено: 07.02.2023

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне на самом деле могут попытаться провести массированное наступление с середины до конца февраля.

Там назвали две причины такой поспешности: скорое прибытие в Украину западной бронетехники, а также начало весенней распутицы. Российское командование хочет успеть захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, возможно, продвинуться в Запорожской до этих событий.

Однако даже в России не все верят в успешность планов генштаба ВС РФ. Один из российских военкоров, связанный с ЧВК “Вагнер”, отметил, что у начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова (который в настоящее время командует российскими войсками в Украине) есть ограниченное время для начала крупномасштабной наступательной операции в Украине, прежде чем ее выполнение станет совершенно невозможным из-за погоды.

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Другой российский ультранационалист, бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин, предсказал, что решительное наступление России не будет успешным до тех пор, пока Россия не мобилизует больше солдат, промышленности и экономики. Гиркин утверждает, что атака без такой мобилизации не принесет серьезных успехов России на поле боя.

Измученные украинцы

Однако и украинские защитники испытывают большие трудности. Измученные украинские войска жалуются, что россияне уже превосходят их численностью и вооружением, даже до того, как Россия направила основную часть своих примерно 200 000 недавно мобилизованных солдат. И врачи в больницах говорят о растущих потерях, поскольку они изо всех сил пытаются ухаживать за бойцами с ужасными травмами.

Но российские военные просто продолжают прибывать. Прямо сейчас недавно мобилизованные войска заканчивают свою подготовку и выходят на поле боя. В состав сил входит столько же солдат, сколько принимало участие в первоначальном вторжении в прошлом году, пишет The New York Times.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские эксперты не верят в продвижение россиян во время нового наступления. Они напоминают о проблемах в российской армии, однако, скорее всего, сознательно не говорят о проблемах в рядах ВСУ.

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