В Украине назвали дату нового российского наступления. Дойдут до Днепра?

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.02.2023 13:55 , Обновлено: 06.02.2023

Россия начнет массированное наступление после 15 февраля, заявил глава Луганской области Украины Сергей Гайдай. По его словам, в Луганской и Донецкой областях россияне уже несколько недель накапливают технику. Эксперты же дали прогноз, чего смогут достигнуть ВС РФ.

“Вероятность того, что наступление российских войск достигнет города Днепра равна 0,01%. 99,9% – что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей”, - уверен военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у украинцев есть все шансы удержать позиции. “Посмотрим, на сколько времени у русских войск хватит сил и задора, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь. Хотя количество потерь Кремль никогда не волновало, но насколько хватит пополнять ряды мобилизованных”, – рассудил Жданов.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Самусь заявил, что наступление россиян может обернуться для них катастрофой. Все из-за нехватки людей для широкомасштабного продвижения по нескольким направлениям сразу.

“Если они в том состоянии, в котором сейчас находятся, пойдут на Украину одновременно с нескольких направлений - это будет катастрофа и полный разгром путинской армии”, - выказал уверенность Самусь.

По оценкам этого эксперта, российская армия удерживает определенные группировки в Беларуси, 10-12 тысяч военных на Харьковском направлении, основную группировку на Донбассе и часть войск на юге.

“На Донбассе они продолжают наступательные действия. Именно действия, а не операцию, на операцию это не тянет. Такие действия происходят, потому что Путин поставил задачу оккупировать Донбасс. Ему надо хоть что-то до 24 февраля. Но говорить о полномасштабном наступлении я бы не стал, поскольку нет у русских сил”, - считает украинский эксперт.

Российский военный эксперт, бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) также считает надежды российского командования на успех необоснованными.

«Разгромить Украину мы не сможем, это понятно. Мы влезли в очередное болото и опять в нем стоим, как в 2014 году… Либо линия фронта так и будет, как сейчас, с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от «большого ума» большое наступление. В его успехе я искренне сомневаюсь!» — заявил Гиркин.

Где начнется наступление

Аналитики считают, что вероятное место для новой российской атаки находится на западе Луганской области, недалеко от Кременной и Лимана, города, отбитого украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью, пишет The Financial Times.

Но Москва также наращивает свои войска на юге Донецкой области, при этом дополнительные силы перебрасываются в деревни вокруг оккупированного Мариуполя.

По словам Кирилла Буданова, главы украинской военной разведки (ГУР), у России 326 000 военнослужащих, воюющих в Украине. Около половины из 300 000 человек, которых, по словам России, она мобилизовала прошлой осенью, прошли многомесячную подготовку, что сделало их потенциально более эффективными войсками, чем новобранцы, которых немедленно бросали в бой. Однако возглавят атаку - российские ВДВ.

“Мы должны быть серьезными, - сказал Буданов. - Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили подразделения ВДВ [воздушно-десантных войск] и морской пехоты. Это не водители автобусов и школьные учителя”.