Искусственный интеллект написал картины о взрыве Крымского моста

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Опубликовано: 09.10.2022 11:24 , Обновлено: 09.10.2022

Как это водится на протяжении всей войны в Украине, спутниковые снимки разрушенного Крымского моста оперативно опубликовала компания Maxar 9 октября. Но ещё интереснее выглядят картины искусственного интеллекта, который смоделировал (пофантазировал), что там произошло.

Искусственный интеллект Midjourney по заданию людей, конечно, сгенерировал визуализацию взрыва на Крымском мосту.

Эта нейросеть может генерировать изображения по заданиям людей используя предоставленную информацию и свои алгоритмы для ее расширения. Ранее Midrjourney даже создала изображение будущего, в частности, ядерный взрыв над Кремлем.

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На спутниковом снимке видно, что одна из автомобильных полос получила куда большие повреждения, чем об этом говорили ранее.

Ранее Телеграф сообщил, что неожиданный взрыв Крымского моста, который привел к обрушению нескольких секций автомобильного полотна в сторону Керчи, потребовал реакции лидеров России. Российское общество ждало комментариев экс-президента Дмитрия Медведева, главы РФ Владимира Путина и его верного генерала Рамзана Кадырова. Вот, в итоге, чего дождалось.

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