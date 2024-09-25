"Использовала китайские спутники" - Зеленский обвинил Россию в подготовке атак на 3 украинские АЭС

Опубликовано: 25.09.2024 09:58 , Обновлено: 25.09.2024

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН 24 сентября заявил, что Россия готовит атаки на три украинские атомные электростанции (АЭС).

“Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они даже более циничны. Они хотят атаковать три наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и доказательства”, – заверил Зеленский.

По его словам, китайские спутники сделали снимки украинских АЭС по заказу России. “Последняя информация заключается в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И, по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам”, - сказал украинский президент в интервью ABC News, передал Telegram-канал “Политика страны”.

К слову, на этом же заседании Совбеза ООН глава МИД Китая Ван И призвал не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. “Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны… быть искренне привержены продвижению мирных переговоров”, — передала слова китайского министра “Политика страны”.

Генсек ООН предупредил, что война в Украине может перекинуться на другие страны

В России на официальном уровне обвинения Зеленского пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 26 сентября президент Украины должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где, вероятно, встретится с Джо Байденом и двумя кандидатами на пост главы США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Британская газета Times раскрыла подробности так называемого “плана победы”, который, по информации издания, Зеленский представит своим союзникам.

Зеленский раскрыл 4 пункта своего «плана победы» над Россией — Times