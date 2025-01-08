Искусственный интеллект помог устроить взрыв в США

Опубликовано: 08.01.2025 14:41 , Обновлено: 08.01.2025

В Лас-Вегасе 1 января произошел взрыв электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International. Как выяснилось, 37-летний водитель автомобиля, Мэттью Ливельсбергер, при подготовке теракта использовал чат-бот ChatGPT. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на заявление шерифа местной полиции.

По его словам, с помощью ChatGPT Ливельсбергер пытался выяснить, сколько взрывчатки ему потребуется и как её приобрести. «Я думаю, что это первый известный инцидент в США, когда ChatGPT использовался для создания взрывного устройства», — [link href=“https://www.nbcnews.com/news/us-news/driver-las-vegas-cybertruck-explosion-used-chatgpt-plan-blast-authorit-rcna186704” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link] шериф.

В компании OpenAI, разработчике ChatGPT, выразили сожаление в связи с произошедшим. «Наши модели разработаны так, чтобы минимизировать вредный контент. В данном случае ChatGPT предоставил информацию, которая и так есть в открытом доступе в интернете», — заявил представитель компании.

Напомним, что взрыв электропикапа Cybertruck произошёл 1 января. Водитель погиб, несколько прохожих получили лёгкие травмы. Илон Маск, глава компании Tesla, выпускающей Cybertruck, предположил, что взрыв мог быть вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове автомобиля.

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Подозреваемый, бывший военнослужащий армии США, по данным ФБР, не испытывал неприязни к избранному президенту США Дональду Трампу. В спецслужбе предположили, что его действия могли быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Ранее Telegraf.news писал, что избранный президент США Дональд Трамп предложил изменить название Мексиканского залива и показал карту, на которой Канада обозначена как часть Соединенных Штатов.

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