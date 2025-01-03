Американский военный и фанат Украины. Полиция рассказала о личности взорвавшего Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе

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Опубликовано: 03.01.2025 08:03 , Обновлено: 03.01.2025

Американская полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) рассказали о личности человека, подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, в результате которого 1 января пострадали 7 человек. Им оказался солдат армии США из Колорадо, который в числе прочего служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военнослужащих.

Согласно информации, озвученной в полицейском управлении Лас-Вегаса, за рулём взорванного Cybertruck находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер, действующий военнослужащий из Колорадо-Спрингс. Судмедэкспертиза показала, что Ливельсбергер покончил с собой, выстрелив себе в рот из пистолета. Также предварительное следствие показало, что в кузове автомобиля помимо взрывчатки находились канистры с бензином, как предположили специалисты, это могли быть пиротехнические минометы, передало агентство Reuters.

В полиции заявили, что подозреваемый служил в Командовании специальных операций армии США и в день ЧП находился в отпуске. Командование спецопераций отказалось комментировать инцидент до окончания официального расследования.

Неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил, что Ливелсбергер был награжден Бронзовой звездой за доблесть и имел армейскую благодарность за доблесть, а также значок боевого пехотинца. По словам источника, он прошёл пять боевых миссий в Афганистане.

Что произошло у Trump International Hotel?

Инцидент у Trump International Hotel произошёл около 8:40 утра по местному времени 1 января. На видео, снятых очевидцами внутри и снаружи отеля, видно, как Cybertruck, электромобиль с характерным угловатым дизайном, останавливается у входа в отель, взрывается и из него вырывается пламя.

Полиция заявила, что мужчина, взорвавший Cybertruck, действовал в одиночку. Называть терактом произошедшее в полиции не торопятся. Равно как и не торопятся сотрудники ФБР связывать произошедшее в Лас-Вегасе с событиями в Новом Орлеане, где мужчина на грузовике врезался в толпу и открыл стрельбу. В результате там погибло 15 человек.

В США террорист на грузовике врезался в толпу и начал стрелять — погибло 15 человек

Если в случае с Новым Орлеаном у ФБР нет сомнений в террористической составляющей преступления, что в случае со взрывом Cybertruck мотивы американского солдата не столь ясны. Некоторые американские журналисты увидели в события политическую подоплёку: отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе является частью Trump Organization, компании Дональда Трампа, который вот-вот вернётся в Белый дом. Углядели политические намёки журналисты и в выборе авто - взорвавший Cybertruck производит компания Tesla, генеральный директор которой, американский миллиардер Илон Маск, был ключевым сторонником Трампа в его президентской кампании 2024 года, а также является советником будущего президента. Тем не менее, полиция пока не торопится делать из этого конкретные выводы.

“От нас не ускользнуло, что это произошло перед зданием Трампа, что это автомобиль Tesla, но на данный момент у нас нет информации, которая бы однозначно говорила или предполагала, что это произошло из-за этой конкретной идеологии или… каких-либо мотивов, стоящих за этим”, - заявил на пресс-конференции шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

Близкий родственник Ливелсбергера, попросивший не называть его имени, рассказал агентству Reuters, что Ливелсбергер, наоборот, поддерживал избранного президента Дональда Трампа на протяжении всей его политической карьеры, считал его “человеком, который любит армию” и называл его “величайшим человеком в мире”.

Между тем, по данным Associated Press, которое сослалось на собственные неназванные источники, Ливелсбергер служил на базе Форт-Либерти в Северной Каролине, одной из главных военных баз армии США. На той же базе ранее служил и Шамсуддин Джаббар, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане. Однако, по словам источников, Ливелсбергер и Джаббар не контактировали во время службы.

Также журналисты, проанализировав публикации Ливельсбергера в его соцсетях, пришли к выводу, что мужчина был “фанатом Украины” - на некоторых фото в Facebook он позирует перед камерой в одежде с проукраинскими слоганами и символикой.