Иран призвал своих граждан покинуть Украину

Опубликовано: 21.10.2022 14:57 , Обновлено: 21.10.2022

Министерство иностранных дел Ирана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Украину, а находящихся на украинской территории — выехать. Об этом 21 октября сообщило агентство APA.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением безопасности в Украине всем гражданам Ирана рекомендовано воздержаться от посещения этой страны», — подчеркнули в иранском МИД.

Иранцы, находящиеся в Украине, также должны покинуть государство, чтобы «защитить свою жизнь и безопасность».

Ранее в Украине, ЕС и США заявили, что Россия использует иранские дроны для ударов по украинским населенным пунктам. Официальный Тегеран отрицает передачу оружия РФ.

Кремль также отрицает поставки от Ирана, однако в этом нечаянно признался военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала.

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А 20 октября Совет Евросоюза «в рекордно короткие сроки» утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотных летательных аппаратов России.

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