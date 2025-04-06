Иран привел войска в состояние повышенной боевой готовности - Reuters

Опубликовано: 06.04.2025 18:41 , Обновлено: 06.04.2025

Неназванный высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с международным агентством Reuters сказал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Еще, со слов этого источника, Иран направил Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Катару, Турции и Бахрейну предупреждение.

Хотя Иран отклонил требование президента США Дональда Трампа о прямых переговорах по ядерной программе, он хочет продолжить непрямые переговоры через Оман, который долгое время был каналом связи между этими странами, сказал этот чиновник, говоривший с Reuters на условиях анонимности. По его информации, в первом раунде непрямых переговоров могут участвовать оманские посредники, связывающие иранскую и американскую делегации.

«Косвенные переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения с Ираном», — [link href=“https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-wants-indirect-talks-with-us-warns-regional-countries-over-strikes-against-2025-04-06/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] источник агентства. При этом, с его слов, Иран предупредил соседей, на территории которых расположены американские базы, что они могут оказаться на линии огня в случае конфликта.

Переговоры между США и Ираном, по информации чиновника, могут начаться в ближайшее время, если их поддержат США. Официальный представитель Ирана сказал, что страна направила Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Турции и Бахрейну уведомления о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории американскими военными, будет рассматриваться как акт агрессии.

“Такой акт “будет иметь для них серьезные последствия”, сказал чиновник, добавив, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности”, - написало Reuters.

«Делайте, что хотите» — Президент Ирана отказался от переговоров с Трампом по ядерному оружию

На его запросы о комментариях представители правительств Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна ответили не сразу. МИД Турции заявил, что не знает об этом предупреждении, но добавил, что подобные сообщения могут передаваться по другим каналам. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Кувейт заверил Иран в том, что не допустит никаких агрессивных действий, направленных против других стран с его территории.

Второй неназванный чиновник сказал Reuters, что Иран пытается заручиться большей поддержкой России, но скептически относится к обязательствам Москвы перед своим союзником. Это «зависит от динамики» отношений между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, считает источник.

По видению иранского чиновника, есть около двух месяцев для согласования сделки в Омане. В Тегеране допустили, что Израиль может атаковать Иран для срыва сделки, если переговоры затянутся на более длительный срок.

В США пока не комментировали информацию о приведении войск Ирана в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны США сообщило о переброске на Ближний Восток ударной группы кораблей во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Решение приняли на фоне сообщений, что США выдвинули властям Ирана ультиматум и пригрозили войной до полного уничтожения.

Иран может «прекратить существование к сентябрю»? США отправили на Ближний восток вторую ударную группу