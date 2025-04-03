Иран может «прекратить существование к сентябрю»? США отправили на Ближний восток вторую ударную группу

Опубликовано: 03.04.2025 15:15 , Обновлено: 03.04.2025

Министерство обороны США сообщило о переброске на Ближний Восток ударной группы кораблей во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Решение приняли на фоне сообщений, что США выдвинули властям Ирана ультиматум и пригрозили войной до полного уничтожения.

В данном регионе уже находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS Harry S. Truman, который ранее неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов в районе Красного моря.

«После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson прибудет в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) для укрепления региональной стабильности, сдерживания агрессии и обеспечения безопасности торговых путей», — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

[inf] USS Carl Vinson (CVN-70) - третий авианосец класса “Нимиц” в составе ВМС США. О назван в честь Карла Винсона (1883-1981), конгрессмена от Джорджии, в знак признания его вклада в военно-морской флот США. Судно было спущено на воду еще при жизни Винсона в 1980 году, совершило свой первый рейс в 1983 году и прошло дозаправку и капитальный ремонт в период с 2005 по 2009 год. “Карл Винсон” в настоящее время является флагманом авианосной ударной группы №1, а авиакрыло №2 выполняет функции на его борту.

Наряду с операциями “Буря в пустыне”, “Иракская свобода”, “Южный дозор” и “Несокрушимая свобода”, авианосец принимал участие в ряде известных на весь мир событий. Тело Усамы бен Ладена было захоронено в море в 2011 году именно с палубы USS Carl Vinson. [/inf]

Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщили британскому изданию Express, что Иран даже может «прекратить свое существование к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку и не начнет сворачивать свою ядерную программу.

«Да, есть желание предоставить президенту Трампу возможность выгодного соглашения, которое мы также предпочли бы войне. Однако военный вариант все еще рассматривается, и время принятия решения приближается», — процитировало издание своего анонимного осведомителя из Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп уже предупредил Иран, что “будут бомбардировки”, если ядерная сделка не будет достигнута.

В Израиле тема войны с Ираном уже стало номером один. “Есть ощущение срочности”, - сказал один из ведущих представителей правого крыла израильского парламента, Кнессета.

В свою очередь, высокопоставленный источник в ЦАХАЛе заявил на условиях анонимности для издания Express, что “Израиль больше не может мириться с активными террористическими угрозами”.

Тем временем, по данным издания Axios, Иран предложил США так называемые “непрямые” переговоры. И Белый дом серьезно рассматривает его. Тем более, что Трамп неоднократно заявлял, что предпочел бы заключить сделку. Однако президент США дал Ирану двухмесячный срок для достижения соглашения, хотя неясно, когда эти часы начали тикать.

С чего все началось?

После вступления в должность главы Белого дома Трамп потребовал от Ирана прекратить или значительно сократить свою ядерную программу, которая может привести к созданию ядерного оружия. И даже пригрозил в своем выступлении на выходных разбомбить Иран, если сделка не будет достигнута.

В понедельник аятолла Хаменеи заявил, что, хотя он не верит, что США нападут на Иран, “они, безусловно, получат тяжелый ответный удар”, если они это сделают.

Иран также выразил официальный дипломатический протест, направленный через посольство Швейцарии, поскольку между США и Ираном нет дипломатических отношений, и предупредил, что “ответит решительно и немедленно на любую угрозу”.

“У США в регионе 10 баз и 50 000 солдат. … Если вы живете в стеклянном доме, вам не следует бросать камни”, - заявил, в свою очередь, командующий Корпусом стражей Исламской революции в интервью иранскому телевидению ранее на этой неделе.

А советник Хаменеи и бывший спикер парламента Али Лариджани подчеркнул, что если США начнут бомбить ядерные объекты Ирана, иранское общественное мнение будет настаивать на том, чтобы правительство изменило свою политику и разработало ядерное оружие.

Впрочем, все нападки Трампа и его администрации на официальный Тегеран начались из-за подозрений, что Иран уже разрабатывает ядерное оружие. По данным разведки США, Иран резко увеличил объем обогащения урана и теперь фактически находится на пороге создания ядерного оружия.

На прошлой неделе Пентагон отправил несколько бомбардировщиков-невидимок B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Эти самолёты могут нести мощные бомбы для уничтожения бункеров, и могут стать ключевым элементом в любых возможных военных действиях против подземных ядерных объектов Ирана.