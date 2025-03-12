«Делайте, что хотите» - Президент Ирана отказался от переговоров с Трампом по ядерному оружию

Опубликовано: 12.03.2025 08:42 , Обновлено: 12.03.2025

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не намерена вести переговоры с Вашингтоном и посоветовал президенту США Дональду Трампу "делать всё, что вам вздумается".

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что хочет заключить новое соглашение с Ираном по ядерной программе этой страны. По его словам, своё предложение он направил в письме руководству Ирана. При этом Трамп подчеркнул, что если Тегеран откажется от переговоров, США “придется вмешаться военным путем” и “для них это будет ужасно”.

“С Ираном можно справиться двумя способами — военным путем или заключить сделку. Я бы предпочел заключить сделку, потому что я не собираюсь наносить вред Ирану”, - заявил Трамп в эфире телеканала Fox.

Однако такая постановка условий переговоров иранскую сторону, судя по заявлениям официальных лиц, не устроила.

“Для нас неприемлемо, чтобы они отдавали приказы и угрожали. Я даже не буду вести с вами переговоры. Делайте, что хотите”, — процитировало заявление президента Ирана агентство Reuters, ссылаясь на иранские СМИ.

В таком же духе высказался в минувшие выходные и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул, что Тегеран “нельзя принуждать к переговорам”.

Напомним, Иран отказался от каких-либо ограничений в своей программе по обогащению урана в 2019 году. С тех пор Тегеран заявил о сокращении так называемого “времени прорыва”, необходимого для производства количества ядерного урана, достаточного для создания ядерной бомбы, до «“нескольких недель” (по соглашению с западными странами, действовавшему до 2015 года, оно составляло не менее года).

До недавнего времени, согласно информации израильских СМИ, Иран обогащал уран до чистоты 60% на двух площадках. Для производства оружия уран необходимо обогащать до 90%. Согласно прошлогодним оценкам МАГАТЭ, теоретически у Тегерана достаточно материала, обогащенного до этого уровня, для изготовления минимум четырех бомб.

В МАГАТЭ рассчитали, через сколько месяцев Иран может получить 10 ядерных боеголовок

Однако, как ранее сообщил Telegraf.news, Израиль предположительно уничтожил действующий сверхсекретный исследовательский центр, на базе которого занимались разработкой ядерного оружия, в иранском Парчине. Об этом в ноябре прошлого года сообщил американский портал Axios, ссылаясь на три независимых анонимных источника в Белом доме и два израильских источника.

Израиль разбомбил иранский центр по разработке ядерного оружия — Axios