Иран ответил на «отчаянную и вульгарную» угрозу Трампа – «Будем защищаться»

Опубликовано: 06.04.2026 09:19 , Обновлено: 06.04.2026

В Иране прокомментировали свежую угрозу президента США Дональда Трампа в адрес Исламской Республики. Пост американского политика, который позволил себе ненормативную лексику в публичном пространстве социальной сети Truth Social, в Тегеране расценили как на "отчаянную и вульгарную" попытку надавить на иранские власти и заявили о её бесполезности.

Эмоциональный выпад Трампа прокомментировал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Ультимативные требования Трампа не препятствовать движению международных грузов по Ормузскому проливу дипломат назвал недопустимыми и предупредил, что в случае, если американское руководство претворит в жизнь свои угрозы, Иран не оставит это без ответа.

“Иран будет защищаться. Примите это предупреждение к сведению ради вашего же блага: эта агрессия началась с военного преступления: нападения и убийства 170 школьников”, — написал Зариф в социальной сети X, напомнив о самом скандальном инциденте нынешнего военного противостояния США и Израиля с Ираном.

[inf]Речь о ракетном ударе по школе для девочек “Шаджаре Тайебе” в иранском городе Минаб, который произошёл в первый же день военной операции “Эпическая ярость”, 28 февраля 2026 года. По разным оценкам, в результате этого удара погибло от 148 до 180 человек, преимущественно школьницы 7-12 лет и их учительницы.

Ответственность за удар по школе иранские власти возлагают на США, а некоторые независимые эксперты возможной причиной называют ошибку наведения ракеты, предполагая, что реальной целью была военная база Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), одного из главных военно-политических формирований Ирана, которое в США относят к террористическим организациям.[/inf]

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“Вчера в отчаянной и вульгарной форме Трамп открыто пригрозил новыми военными преступлениями. Соучастие = международная уголовная ответственность”, — добавил экс-глава иранского МИДа предостережение для Вашингтона и его союзников.

Напомним, Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, разразился очередным эмоциональным постом в своей соцсети Truth Social по поводу затянувшегося военного конфликта в Иране. Политик озвучил новую дату очередного крупного удара по территории Исламской Республики, пригрозив властям страны “устроить ад”, при этом на этот раз в выражениях он не стеснялся и открыто перешёл на нецензурную брань.

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Между тем, власти Тегерана в выходные в очередной раз потребовали прекращения боевых действий. В частности, спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф осудил угрозы Трампа, упрекнув его в том, что тот идёт на поводу у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, по его словам, “вводит Трампа в заблуждение”.