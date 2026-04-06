Трамп сорвался на мат и объявил новую дату крупного удара по Ирану – «Будете жить в аду»

Опубликовано: 06.04.2026 08:15 , Обновлено: 06.04.2026

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, разразился очередным эмоциональным постом в своей соцсети Truth Social по поводу затянувшегося военного конфликта в Иране. Политик озвучил новую дату очередного крупного удара по территории Исламской Республики, пригрозив властям страны "устроить ад", при этом на этот раз в выражениях он не стеснялся и открыто перешёл на нецензурную брань.

Несмотря на все предыдущие угрозы американского президента, ситуация в Ормузском проливе, по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти и природного газа, на пятой неделе военного противостояния США и Израиль с Ираном остаётся всё столь же напряжённой. Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив и пока отказывается сдавать позиции, используя контроль над этим путем как главный козырь в переговорах с американцами.

Как следствие, в воскресенье Трамп в очередном посте в Truth Social в нецензурных выражениях пригрозил Ирану новыми серьёзными ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре.

“Во вторник в Иране совпадут День электростанций и День мостов - всё в одном. Это будет нечто, чего до сих пор не бывало!!! Откройте, ***кий пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху. Президент Дональд Дж. Трамп”, - разразился глава американского государства, использовав нецензурную лексику.

При этом буквально несколькими часами ранее Трамп в комментарии американскому телеканалу Fox News заявил, что с Ираном ведутся переговоры и что сделка может быть заключена уже к понедельнику, сообщило агентство Reuters.

Последняя попытка предотвратить “драматическую эскалацию войны”

В свою очередь издание Axios сообщило, что США, Иран и региональные посредники как раз обсуждают условия 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению военных действий. Ссылаясь на четыре неназванных американских, израильских и региональных источника, знакомых с ходом переговоров, издание написало, что это “единственный шанс предотвратить драматическую эскалацию войны”, а в случае её провала будет невозможно избежать массированных ударов по иранской гражданской инфраструктуре и ответных действий против энергетических и водных объектов в странах Персидского залива.

Между тем, власти Тегерана в выходные в очередной раз потребовали прекращения боевых действий. В частности, спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф осудил угрозы Трампа, упрекнув его в том, что тот идёт на поводу у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, по его словам, “вводит Трампа в заблуждение”.

Иранские же военные в выходные продолжили наглядную демонстрацию того, что у стране еще есть силы для борьбы, несмотря на усиленные американо-израильские бомбардировки. Так, Тегеран расширил атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива, нанеся удары беспилотниками и ракетами по нефтехимическим объектам в Кувейте, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

В воскресенье Корпус стражей исламской революции также заявил о нанесении удара по судну, связанному с Израилем, в порту Джебель-Али в Дубае.

В Кувейте беспилотники спровоцировали пожары и причинили «серьезный материальный ущерб» нефтехимическим заводам, принадлежащим дочерним компаниям государственной нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation, о чём проинформировала сама компания.

Эти удары подчеркнули способность Ирана совершать трансграничные атаки и нарушать работу инфраструктуры в ряде государств Персидского залива, выявив уязвимость энергетических и морских транспортных узлов.

Подверглась ударам с воздуха в выходные и территория Израиля. В частности, в городе Хайфа на севере страны иранская ракета угодила в жилой дом, по данным израильских СМИ, пострадал десяток гражданских, а спасатели извлекли из-под завалов двух погибших.