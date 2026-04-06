Директор РНПЦ травматологии рассказал, сколько белорусы ждут замены суставов

Опубликовано: 06.04.2026 08:54 , Обновлено: 06.04.2026

Как повлияла на очереди на замену суставов внедрение автоматизированной информационной системы эндопротезирования в Беларуси и сколько времени в 2026 году приходится ждать белорусам этой операции? Об этом в выходные подробно рассказал директор Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

В эфире гостелеканала СТВ, Герасименко заявил, что проблему с огромными очередями на эндопротезирование Беларуси фактически удалось решить. Ещё 2-3 года ждать операции белорусам приходилось по 3-5 лет, в зависимости от региона. Причиной таких очередей директор профильного РНПЦ списал на пандемию covid19.

“Почти два года травматолого-ортопедические отделения в нашей стране были перепрофилированы под отделения для лечения пациентов с ковидом. Все оперирующие травматологи-ортопеды вынужденно переквалифицировались во врачей-инфекционистов и спасали жизни нашим гражданам, хотя они травматологи, но работали как инфекционисты”, - объяснил Герасименко проблему “отложенного спроса”.

По его словам, за время пандемии накопилось порядка 30 тысяч пациентов, которые нуждались в операции по эндопротезированию. Однако к этому времени, по его словам, с проблемой удалось справиться и сейчас время ожидания в очереди составляет от 1 до 5 месяцев. Средний показатель по стране - 3 месяца .

Решить проблему, по словам Герасименко, позволило наращивание профессиональных кадров и развитие межрайонных центров, а контролировать процесс - от постановки на очередь и до момента выписки пациента из стационара после выполненной операции, позволяет автоматизированная информационная система эндопротезирования, официально запущенная в Беларуси в 2023 году.

Так, за последние три года было подготовлено порядка 284 специалистов и теперь каждый третий травматолог-ортопед в Беларуси владеет методиками протезирования тазобедренного и коленного суставов. Сами операции в настоящее время выполняются уже в десятках центров по всей стране, причем не только в столице и областных центрах: 46 центров занимается протезированием тазобедренного сустава, ещё 27 - протезированием коленного сустава.

В результате, только за прошлый год было проведено порядка 19,5 тыс. операций по замене суставов (такие плановые операции гражданам Беларуси проводят бесплатно), причём каждый третий эндопротез - отечественного производства. Эту цифру планируют существенно увеличить в течение ближайших 2-3 лет.

Напомним, в прошлом году Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало порядок организации оказания медицинской помощи пациентам, которые стоят в очереди на эндопротезирование крупных суставов. Теперь им разрешили отложить операцию без снятия с очереди на полгода по “существенным социальным причинам”.

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