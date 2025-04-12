Иран и США начали "ядерные" переговоры

Опубликовано: 12.04.2025 21:03 , Обновлено: 12.04.2025

По данным министерства иностранных дел Ирана, официальные лица США и Ирана встретились и "кратко" переговорили в ходе первого раунда ядерных переговоров в субботу в Омане. Таким образом, несмотря на заверения Тегерана, что переговоры будут "непрямыми", произошла прямая встреча представителей двух стран.

“После более чем двух с половиной часов непрямых переговоров главы иранской и американской делегаций поговорили несколько минут в присутствии министра иностранных дел Омана, когда покидали переговоры”, - сообщило агентство IRNA.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи ранее заявил, что переговоры пройдут в месте, указанном принимающей стороной из Омана, а представители Ирана и США будут сидеть в отдельных комнатах.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил государственному телевидению Ирана, что в ходе переговоров в субботу с помощью оманских посредников стороны обменялись четырьмя сообщениями.

“Наша цель - достичь справедливого и уважительного соглашения на равноправной основе. Если другая сторона также будет придерживаться аналогичного подхода, то это станет возможностью для первоначального взаимопонимания, которое приведет к переговорам”, - заявил Аракчи в субботу перед началом переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Омана написал в X, что переговоры “прошли в дружественной атмосфере, способствующей сближению точек зрения и, в конечном счете, достижению регионального и глобального мира, безопасности и стабильности”.

А по данным CNN, переговоры, проходившие в Омане, арабском государстве Персидского залива, при посредничестве министра иностранных дел Бадра аль-Бусаиди, были “в основном” непрямыми, поскольку оманский министр передавал сообщения двух делегаций, которые сидели в разных комнатах, сообщают иранские СМИ. По словам официальных лиц Ирана и Омана, американскую сторону представлял посланник администрации Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Ирану необходимо быстро прийти к соглашению с США, гарантирующего, что он не сможет заполучить ядерное оружие. Глава Белого дома пригрозил военными ударами, которые даже могут привести к полноценной войне.

Ранее Telegraf.news писал, что неназванный высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с международным агентством Reuters сказал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Еще, со слов этого источника, Иран направил Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Катару, Турции и Бахрейну предупреждение.

Иран привел войска в состояние повышенной боевой готовности — Reuters

Это произошло после того, как Министерство обороны США сообщило о переброске на Ближний Восток ударной группы кораблей во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Решение приняли на фоне сообщений, что США выдвинули властям Ирана ультиматум и пригрозили войной до полного уничтожения.

Иран может «прекратить существование к сентябрю»? США отправили на Ближний восток вторую ударную группу