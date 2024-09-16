"Интересный день!" – ФБР задержало 58-летнего стрелка за «попытку убийства» Трампа

Опубликовано: 16.09.2024 13:00 , Обновлено: 16.09.2024

В воскресенье, 15 сентября, в штате Флорида рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Сам Трамп в это время находился на поле для гольфа и не пострадал, сообщил его предвыборный штаб.

В свою очередь представители ФБР начали расследование и заявили, что всё указывает на “попытку убийства”, передало агентство Reuters. По данным ФБР, стрелок “засел в кустах с AK-47, но его заметили секретные службы и открыли по нему огонь”. Мужчина попытался сбежать, но его поймали, уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что задержанным стрелком оказался Райан Уэсли Раут, ему 58 лет, он родом или проживал на Гавайских островах. Мотивы стрелка устанавливаются, сообщили в ФБР.

Что ещё известно:

Стрелок прятался в кустах возле территории гольф-клуба в 270-450 метрах от Трампа.

Мужчину заметили сотрудники Секретной службы, которые открыли по нему огонь.

Стрелок бежал, бросив свои вещи, и пытался скрыться на автомобиле, но его задержали благодаря показаниям свидетеля.

На месте стрельбы нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру Go Pro.

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Ситуацию со стрельбой прокомментировала и вице-президент США Камала Харрис, которая также является соперником Дональда Трампа на предстоящих в Америке выборах в ноябре.

«Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственностью во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», - заявила кандидат в президенты от Демократической партии.

Сам Дональд Трамп сообщил, что находится «в безопасности и здоров». «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся!», - заявил политик.

«Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания - это, безусловно, был интересный день!», - написал Дональд Трамп в социальных сетях поздно вечером в воскресенье, поблагодарив Секретную службу и полицию за обеспечение его безопасности.

Ранее Telegraf.news писал, что на Дональда Трампа уже совершалось покушение. Тогда инцидент произошел в штате Пенсильвания во время предвыборного выступления политика. Речь бывшего президента США прервали выстрелы, после чего политик резко схватился за ухо. На кадрах видно, как сотрудники Секретной службы прикрыли Трампа, после чего его быстро вывели с трибун.

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