"Услышал хрипящий звук" — В Пенсильвании 20-летний мужчина открыл стрельбу по Трампу

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Опубликовано: 14.07.2024 09:20 , Обновлено: 14.07.2024

Во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Речь бывшего президента США прервали выстрелы, после чего политик резко схватился за ухо. На кадрах видно, как сотрудники Секретной службы прикрыли Трампа, после чего его быстро вывели с трибун.

По словам властей, в ходе предвыборного выступления один человек погиб, ещё двое получили серьёзные ранения. Секретная служба Дональда Трампа заявила, что убила предполагаемого стрелка, который, по её словам, напал с возвышенности неподалёку. В свою очередь представители ФБР сообщили, что установили личность виновного: им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Мотивы покушения устанавливаются.

“В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал хрипящий звук, выстрелы, и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Было сильное кровотечение”, — написал после инцидента в своих соцсетях Дональд Трамп.

Также в своём заявлении политик поблагодарил спецслужбы США за “быстрое реагирование на стрельбу” и выразил соболезнования родственникам американца, который по несчастливой случайности погиб на митинге. “Невероятно, что такой поступок может произойти в нашей стране”, — отметил Дональд Трамп.

[info_b]К слову, это нападение было самой серьёзной попыткой покушения на президента или кандидата в президенты с тех пор, как в 1981 году застрелили Рональда Рейгана.[/info_b]

Многие республиканцы быстро возложили вину на Байдена и его союзников, утверждая, что постоянные атаки на Трампа как угрозу демократии создали “токсичную среду”. Они указали, в частности, на комментарий, который Байден сделал 8 июля, заявив, что “пришло время поместить Трампа в яблочко”, передало международное информагентство Associated Press. Так или иначе, вечером того же дня действующий президент США провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Подробностей в Белом доме не сообщили.

Ранее Telegraf.news писал, что в США прошёл первый раунд теледебатов действующего американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в рамках новой электоральной кампании. Посмотрели, на чём строят свою предвыборную программу каждый из кандидатов и кто, по мнению самих американцев, одержал победу на первых дебатах.

«Никогда не слышал столько брехни» — Байден и Трамп провели дебаты. Кто выиграл?