"Интересно" - Байден рассказал, почему Россия решила отступить из Херсона только сейчас

Опубликовано: 10.11.2022 09:05 , Обновлено: 10.11.2022

Президент США Джо Байден заявил 9 нобяря, что решение командования российских войск уйти из украинского города Херсон доказывает их "некоторые реальные проблемы".

В то же время, Джо Байден заявил, что уже “в течение некоторого времени” ожидал отступления России из Херсона. «Прежде всего, мне показалось интересным, что они ждали до окончания выборов [в США], чтобы огласить это решение, о чем мы уже давно знали», — рассказал президент США.

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По его мнению, это позволит и Украине, и России до конца зимы пересмотреть свои позиции для переговоров. “Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией», — заявил Байден на брифинге в Белом доме.

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты в России, на Западе и даже Беларуси по горячим следам оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых “позорных” решений российского командования с начала войны в Украине.

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