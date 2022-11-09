"Постановочное шоу" - В командовании ВСУ рассказали, почему не поверили приказу Шойгу

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.11.2022 21:36 , Обновлено: 09.11.2022

Спикер Оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что не верит в реальность приказа Сергея Шойгу об отводе войск РФ из Херсона.

Наталья Гуменюк заявила, что показанный на российском ТВ доклад Суровикина Шойгу похож на «постановочным шоу», так как военные операции любят тишину, передает телеканал Дождь.

«То, что сейчас заявляется [об отводе российских войск из Херсона] — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизни солдат, что будет сохраняться мирное население — и очередная демонизация вооруженных сил Украины», — считает представительница ВСУ.

Наталья Гуменюк рассказала, что российские войска на самом деле создали рубежи обороны под Херсоном, а подразделения все ещё находятся на них. Приказ же Сергея Шойгу может быть «элементом информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное впечатление об истинных намерениях»

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября официально приказал Суровикину отступить из Херсона. Командующий российскими войсками в Украине Суровикин перед этим предложил Шойгу отвести российские войска на левый берег Днепра из-за сложностей со снабжением группировки РФ