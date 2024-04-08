«Имитационный» удар? В МАГАТЭ заявили о трёх прямых попаданиях по Запорожской АЭС

Опубликовано: 08.04.2024 08:54 , Обновлено: 04.07.2024

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года подтвердило обстрел Запорожской АЭС, которая находится под контролем России последние два года. На станции обвинили в атаке ВСУ, а украинская разведка назвала удары "имитационными" и возложила ответственность за них на самих россиян.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что по защитной оболочке главного реактора ЗАЭС в воскресенье, 7 апреля, было как минимум три прямых попадания.

Комментируя происшествие на своей страничке в соцсети Х, Гросси подчеркнул, что от подобной атаки на ядерный объект “никто не может выиграть или получить какую-либо военную или политическую выгоду”.

“Это не выход. Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздерживаться от любых действий, нарушающих основные принципы защиты ядерных объектов”, - заявил глава МАГАТЭ.

Об атаке по АЭС рассказали и на самой станции. Напомним, сама станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль российских военных в начале марта 2022 года. По данным российской пресс-службы Запорожской АЭС, 7 апреля беспилотники ударили по куполу шестого энергоблока. По их словам, обошлось без критических повреждений и пострадавших.

“Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений”, - сообщили в пресс-службе российского руководства станции.

Также там сообщили о прилёте дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории станции, в результате чего, по данным пресс-службы, был поврежден грузовик с продуктами. Ещё один дрон, как сообщается, упал в районе грузового порта.

На станции назвали такие атаки “недопустимыми” и подчеркнули, что “ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил”, а повреждения инфраструктуры АЭС “способны повлиять на её безопасную эксплуатацию”.

“Имитационные удары”?

Между тем, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов отверг обвинения российской стороны в атаке по Запорожской АЭС. По его словам, эти удары были “имитационными” и осуществлены самой российской стороной.

“Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС”, - заявил Юсов и обвинил российских военных в том, что они “подвергают опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы”.

Представитель ГУР также заявил о необходимости выведения российских войск со всех объектов Запарожской АЭС. По его словам, “только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроль над важным объектом атомной энергетики”.

Россия и Украина обвинили друга друга в подготовке подрыва ЗАЭС 6 июля. Стоит ли опасаться белорусам?

Отметим, что Россия и Украина уже не раз обвиняли друга друга в провокациях и даже подготовке подрыва Запорожской АЭС. Ещё летом прошлого года в ГУР заявили, что водоем-охладитель АЭС был заминирован российскими войсками.

«Никогда не было так серьезно» — Буданов заявил, что Россия все приготовила для взрыва на Запорожской АЭС