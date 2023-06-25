"Никогда не было так серьезно" - Буданов заявил, что Россия все приготовила для взрыва на Запорожской АЭС

Опубликовано: 25.06.2023 18:55 , Обновлено: 25.06.2023

Кирилл Буданов, глава Главного управление разведки Минобороны Украины (ГУР), заявил, что российские военные и власти разработали, утвердили и подготовились к плану подрыва Запорожской АЭС. По его словам, ситуация никогда не была такой серьезной.

Буданов утверждает, что водоем-охладитель АЭС был заминирован российскими войсками. Без охлаждения ядерные реакторы могли бы расплавиться в период от десяти часов до 14 дней. Он считает, что россияне могут в то же время повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что привело бы к ядерной аварии. Как выразился Буданов во время интервью, “технические средства могли быть использованы для ускорения катастрофы”.

Глава ГУР уверяет, что российские войска подогнали машины, начиненные взрывчаткой, к четырем из шести энергоблоков. Неясно, был ли предоставлен доступ главе Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси к этим реакторам во время его визита 15 июня, передает New Statesman.

Россия отрицает планы подрыва ЗАЭС, но обвиняет в таких намерениях Украину.

Ранее в июне МАГАТЭ опубликовала отчёт, в котором говорится, что мин на территории ЗАЭС не было обнаружено во время последнего визита Рафаэля Гросси.

Однако в организации отметили, что ранее получили доказательства об установке мин за периметром АЭС и даже на ее территории. Представители оккупационных войск РФ утверждали, что они установлены для обороны, говорится в отчёте МАГАТЭ.

“Наша оценка заключалась в том, что, хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно затронуты. Мы внимательно следим за этим вопросом”, - заявил на днях Гросси.

“Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна”, - говорится в документе МАГАТЭ.