Россия и Украина обвинили друга друга в подготовке подрыва ЗАЭС 6 июля. Стоит ли опасаться белорусам?

Опубликовано: 04.07.2023 20:00 , Обновлено: 04.07.2024

Управление стратегических коммуникаций ВСУ 4 июля сообщило, что российские войска готовят "провокацию" на Запорожской АЭС. В свою очередь, российские СМИ активно тиражируют сообщения о планируемом ударе ВСУ по ЗАЭС.

В пресс-службе ВСУ утверждают, что, по оперативной информации, 4 июля на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС россияне разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

«Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины», – говорится в сообщении ВСУ.

В свою очередь, украинские СМИ пишут, что «Россия этой ночью совершит теракт на ЗАЭС». Такой вывод в УкрСМИ сделали после того, как в российских источниках и тг-каналах появились сообщения, что этой ночью по станции якобы готовится нанести массированный удар сама Украина. Откуда такая точная информация могла бы быть у российских СМИ, они не сообщают.

Ранее в ГУР Украины заявляли, что РФ намерена вывести весь персонал с атомной станции до 5 июля.

В украинском Энергоатоме летом прошлого года, когда обстановка вокруг ЗАЭС обострилась и там снова начали раздаваться взрывы, показали моделирование распространения радиации а случае взрыва на Запорожской АЭС. Согласно ему, до Беларуси могут долететь радиоактивные тучи, в случае если ветер буде дуть в нашу сторону.

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Однако в том же году почти сразу после захвата ЗАЭС россиянами, в Минздраве Беларуси заявили, что «Запорожская АЭС расположена на большом расстоянии от границ страны и даже в случае ядерной аварии на данной станции угроза здоровью и жизни для населения нашей страны отсутствует”.

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