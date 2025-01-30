Илона Маска второй год подряд выдвинули на Нобелевскую премию мира. Что ответил?

Опубликовано: 30.01.2025 09:42 , Обновлено: 30.01.2025

Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул кандидатуру Илона Маска на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Однако спустя несколько часов в своём аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) миллиардер заявил, что "не хочет никаких премий".

«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — отметил Бранко Гримс. Между тем сам миллиардер впоследствии заявил, что ему не нужны какие-либо награды.

[info_b]Премию мира вручают с 1901 года. Как завещал её создатель, Альфред Нобель, награду должен получить тот, кто добился наибольших успехов или сделал больше других «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».[/info_b]

Не в первый раз?

В феврале 2024 года член норвежского парламента от либертарианской Партии прогресса Мариус Нильсен также выдвинул Маска на Нобелевскую премию из-за его «непреклонной защиты диалога, свободы слова и [предоставления] возможности выражать свои взгляды» в «постоянно поляризующемся мире».

[info_b]Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в 219 млрд долларов.[/info_b]

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацеленных на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне… помогли сделать мир более связанным и безопасным», — сказал тогда Нильсен. Однако в итоге премия досталась движению выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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Ранее Telegraf.news писал, что в январе текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть на Нобелевскую премию мира 47-го президента США Дональда Трампа, если тот станет миротворцем.

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