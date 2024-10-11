Нобелевскую премию мира в 2024 году вручили японцам, выжившим после ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки

Опубликовано: 11.10.2024 13:23 , Обновлено: 11.10.2024

Норвежский Нобелевский комитет вручил премию мира японской организации Nihon Hidankyo, которая представляет собой движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Звание лауреата присудили за "усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия", а также за "демонстрацию через свидетельства очевидцев того, почему ядерное оружие не должно быть использовано снова".

Члены Нобелевского комитета в Осло отметили, что в ответ на бомбардировки в августе 1945 года возникло глобальное движение, участники которого “неустанно работали над повышением осведомлённости” о “катастрофических гуманитарных последствиях” применения ядерного оружия. По словам организаторов, свидетели японской организации Nihon Hidankyo помогли сформировать и объединить множество людей по всему миру, рассказывая им личные истории о пережитой ими трагедии.

Мемориальное здание мира в Хиросиме было единственным сооружением, уцелевшим в этом районе после того, как в 1945 году была сброшена первая атомная бомба

“Ядерные державы модернизируют и обновляют свои арсеналы; новые страны, по-видимому, готовятся к приобретению ядерного оружия; звучат угрозы применить его в ходе текущих военных действий. В этот момент человечеству стоит напомнить, что такое ядерное оружие: это самое разрушительное оружие, которое когда-либо видел мир”, — отметили в Нобелевском комитете.

[info_b]Премию мира вручают с 1901 года. Как завещал её создатель, Альфред Нобель, награду должен получить тот, кто добился наибольших успехов или сделал больше других «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».[/info_b]

В Нобелевском комитете добавили, что судьбы тех, кто “выжил в адских условиях” Хиросимы и Нагасаки, долгое время скрывались и игнорировались. В 1956 году местные ассоциации хибакуся (“люди, подвергшиеся воздействию взрыва”. — Прим. Ред.) вместе с жертвами испытаний ядерного оружия в Тихом океане сформировали Японскую конфедерацию организаций пострадавших от атомных и водородных бомб. Это название было сокращено до Nihon Hidankyo, которая впоследствии стала крупнейшей и наиболее влиятельной организацией хибакуся в Японии.

Организаторы премии отметили, что выжившие предоставили тысячи свидетельских показаний, издали множество резолюций и ежегодно направляли делегации в Организацию Объединенных Наций и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о проблеме применения смертоносного оружия. По словам организаторов, таким образом они помогают поддерживать ядерное табу – “непременное условие мирного будущего человечества”.

[info_b]Нобелевская премия подразумевает денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (1 миллион долларов) из наследства, оставленного её создателем, шведским изобретателем Альфредом Нобелем. Лауреаты приглашаются на церемонию вручения наград 10 декабря, в годовщину смерти учёного.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе. Лауреатом в этой области стала 53-летняя писательница из Южной Кореи Хан Ган, чья “глубокая поэтическая проза бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни”.

Нобелевскую премию-2024 по литературе дали за прозу, которая раскрывает «хрупкость человеческой жизни»