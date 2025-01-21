«Опорочил бедного старика» — Лукашенко рассказал, почему "негативно воспринял" инаугурацию Трампа

Опубликовано: 21.01.2025 15:56 , Обновлено: 21.01.2025

Во время визита на Минский автомобильный завод Александр Лукашенко рассказал, почему "очень негативно воспринял" инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа. По словам главы государства, его "захлестнули эмоции", когда американский политик "начал поносить" его предшественника Джо Байдена.

Лукашенко признался, что “был не в восторге” от предыдущего президента Соединённых Штатов, однако, по его словам, на инаугурации Байден “как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп”. Ему не понравилось, что новый глава Белого дома “полречи порочил этого старика”, имея ввиду экс-президента США, передало информагентство БелТА.

“Сидел (Джо Байден. — Прим. Ред.) так, опустившись. Ну зачем ты полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать”, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что столь “эмоциональное впечатление” у него сложилось “исходя из опыта”, поэтому он воспринял инаугурацию Трампа и “все эти заявления” крайне негативно. “Меня захлестнули эти эмоции. И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы”, — заявил он.

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Более того, Лукашенко утверждает, что готов поддержать Трампа в выдвижении на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем. “Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим”, — заверил он.

Помимо этого Александр Лукашенко поднял тему с Гренландией, притязания на которую не раз предъявлял Дональд Трамп. По его мнению, такие заявления американского лидера были сделаны в большей степени для резонанса в СМИ. Тоже самое касается и Канады: напомним, ранее Трамп заявил, что был бы не против сделать её 51-ым штатом США.

“Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это всё для СМИ — помпа. А завтра выйдет, скажет: “Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом”. Ещё чего-то. Сделает он это? Нет. Или “Гренландию завтра заберу”. Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооружённые силы. Никакая Дания (в состав которой входит Гренландия. — Прим. Ред.) фактически не управляет этой Гренландией”, — заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что, по данным американских СМИ, идею «приобретения» Гренландии, возможно, подсказала Дональду Трампу российская разведка. Как напомнил еженедельник Newsweek, датская контрразведка заявила, что более четырёх лет назад, в конце первого срока Трампа, Россия «сфальсифицировала» письмо от министра иностранных дел Гренландии к американскому сенатору Тому Коттону.

Российская разведка могла подтолкнуть Трампа к идее «приобретения» Гренландии — американские СМИ