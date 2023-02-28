Илон Маск вернул себе звание богатейшего человека мира

Опубликовано: 28.02.2023 09:11 , Обновлено: 28.02.2023

Американский бизнесмен, глава Space X, Tesla и Twitter Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире, после того, как ненадолго уступил титул французскому предпринимателю Бернару Арно. Об этом сообщило Bloomberg.

Как объяснило агентство, рейтинга Маска поднялся, после того, как акции Tesla выросли в цене на 100%.

В Bloomberg напомнили, что в конце 2022 года, когда стоимость акций автопроизводителя достигли минимума, 51-летний миллиардер потерял 200 млрд долларов своего состояния. Это понизило его рейтинг и он уступил титул богатейшего человека французу Бернару Арно.

Илон Маск потерял за 2022 год два ВВП Беларуси

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, капитал Маскавырос до 187,1 млрд. долларов. Это превышает личное состояние Арно в размере 185,3 млрд. долларов.

К слову, Илон Маск периодически попадает в скандалы или просто громкие истории. Как ранее писал Телеграф, недавно он назвал в своем Твиттере Майдан-2014 госпереворотом. Это не понравилось Офису президента Украины и многим подписчикам. И они ответили.

А 15 февраля, назначил вместо себя на должность гендиректора Twitter своего пса в очках и свитере.